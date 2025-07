Ciao Darwin 9, oggi in replica la terza puntata con la sfida tra i Lavoratori e gli Influencer: Cristina Quaranta contro Soleil Sorge

Ciao Darwin 9 sfida tra Influencer e Lavoratori nella puntata del 26 luglio

Tutto pronto per un’altra puntata (in replica) di Ciao Darwin 9. Questa sera, sabato 26 luglio, rivediamo su Canale 5 la sfida tra Lavoratori e Influencer. Così, da una parte ritroviamo Cristina Quaranta, dall’altra Soleil Sorge. Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano dunque a farci compagnia nel sabato sera su Canale 5, con una puntata che promette scintille e tantissimo divertimento. Da non dimenticare la bella Madre Natura della terza puntata, che è la modella rumena Andreea Sasu.

La Madre Natura di Ciao Darwin ha fatto il pieno di consensi durante la messa in onda della puntata e questa sera, anche se in replica, siamo certi farà nuovamente battere il cuore del pubblico. La sfida tra le due categorie, ovviamente, si estenderà nelle consuete fasi del gioco, fino alla mitica sfida dei Cilindroni. Chi vincerà? Per scoprirlo, l’appuntamento è fissato per le 21.30 su Canale 5.

Ciao Darwin 9: info streaming Canale 5, Soleil Sorge vs Cristina Quaranta

La replica di Ciao Darwin 9 promette una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento. D’altronde con Paolo Bonolis e i suoi ospiti non può essere diversamente. I due capitano dei Lavoratori e degli Influencer sono pronti a darsi battaglia nelle varie sfide del gioco, ma attenzione alla sfilata in intimo che come sempre aveva regalata curve, trasparenze e provocazioni roventi in passerella. Il programma, come detto, va in onda questa sera su Canale 5, attorno alle 21.30. Sarà possibile vedere Ciao Darwin 9 in tv, ma non solo. La puntata sarà trasmessa anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Pronti per assistere alla sfida tra Lavoratori e Influencer?

Benché si tratti di una puntata già vista, i fan del programma non vedono l’ora di trascorrere un paio di ore in assoluta leggerezza. Paolo Bonolis e i suoi ospiti sono pronti ad intrattenere il pubblico a suon di colpi di scena, gaffe clamorose, prove di coraggio e siparietti hot. Tutto ovviamente in compagnia del suo storico braccio destro Luca Laurenti.