Ciao Darwin 9 torna in onda oggi, 30 agosto 2025, con l'ottava puntata in replica: Cornuti contro Amanti si sfidano con Anna Pettinelli e Alex Belli

Per l’ultimo sabato di agosto torna l’appuntamento con Ciao Darwin 9. Oggi, 30 agosto 2025, va in onda in replica una delle sfide più divertenti e chiacchierate dell’edizione: quella tra Cornuti e Amanti. A condurla l’immancabile Paolo Bonolis, voce e simbolo del programma, come sempre affiancato da Luca Laurenti, parte leggera e giocosa dell’iconico show di Canale 5.

A capitanare le due squadre saranno Anna Pettinelli, che non ha mai fatto mistero di essere stata tradita, e dunque leader dei Cornuti; e Alex Belli – che al Grande Fratello si è reso ben noto per la sua ‘chimica artistica’ con Soleil Sorge – alla guida degli Amanti. A vegliare sui concorrenti, girando il mappamondo che sceglierà chi dovrà scendere in campo, ci sarà ovviamente lei: Madre Natura. Per questa ottava puntata, tornerà la bellissima Orian Ichaki.

Ciao Darwin 9, come seguire in diretta streaming l’ottava puntata su Cornuti contro Amanti

Sarà una sfida particolarmente avvincente quella tra Cornuti e Amanti a Ciao Darwin 9, durante la quale non mancheranno scintille e stoccate pungenti. La sfida avrà inizio, come di consueto, con le presentazioni delle due fazioni e la prova canora, seguita dal Genodrome, durante il quale un gruppo di concorrenti affronterà un percorso ad ostacoli in esterna. Seguirà l’amatissima Macchina del Tempo, guidata da Luca Laurenti; il dibattito tra le due squadre a suon di offese e stoccate; la prova di coraggio, la sfilata e, infine, i Cilindroni, durante i quali sarà proclamata la squadra vincitrice.

Ricordiamo che la puntata del 30 agosto 2025 di Ciao Darwin 9 va in onda in replica su Canale 5 a partire dalle 21.30. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming, sintonizzandosi su Mediaset Infinity (cliccando qui), accessibile sia tramite PC, che da smartphone, tablet e TV abilitata. Infine, tutte le puntate di Ciao Darwin 9 sono già disponibili per la visione sul sito indicato.