Ciao Darwin 9 torna in onda su Canale 5 oggi 9 agosto 2025 con la sfida tra Divano e Sport: Sergio Friscia e Andrea Maestrelli capitani, Madre Natura

Il sabato sera di questa calda estate del 2025 sarà allietato da una nuova puntata di Ciao Darwin 9 che, in realtà, nuova non è perché è in replica. Canale 5 ha infatti deciso di riproporre anche quest’anno, come lo scorso, l’ultima edizione dello show di Paolo Bonolis, andata in onda in prima visione nel 2023. Al fianco dell’amato conduttore c’è, come sempre, Luca Laurenti, spalla e protagonista di gag esilaranti nel corso della puntata. L’episodio di questa sera è, in particolare, quello che ripropone la sfida tra Divano e Sport, ovvero tra sportivi di professioni o grandi appassionati dello sport contro chi preferisce oziare sul divano.

Rappresentanti delle due categorie in sfida sono Sergio Friscia e Andrea Maestrelli, che dunque capitaneranno le squadre nelle varie manche previste dal gioco. A decidere chi dovrà sfidare chi sarà, come sempre, lei: Madre Natura. In questa puntata del 9 agosto, la depositaria del meccanismo del mappamondo è l’affascinante Sarah Shaw.

Ciao Darwin 9, le sfide e come seguire la quinta puntata in diretta streaming

Ma cosa accadrà nel corso della quinta puntata in replica di Ciao Darwin 9? Dopo l’ingresso delle squadre e la presentazione dei capitani, Paolo Bonolis darà il via alla sfida con la prova canora di entrambe le categorie. Seguirà l’amatissimo Genodrome, seguito dalla prova più iconica del programma: la Macchina del tempo, che questa volta porterà i concorrenti tra le tradizioni londinesi. I capitani, e alcuni rappresentati della squadra, si sfideranno poi nel dibattito e ci sarà una prova di coraggio a base di insetti (tutti da mangiare!). La puntata concluderà con la sfilata delle due squadre e la prova conclusiva dei Cilindroni.

Ricordiamo che Ciao Darwin 9 è visibile in diretta su Canale 5, oggi 9 agosto 2025, a partire dalle 21.30, ma è contemporaneamente visibile anche in streaming sul sito di Mediaset Infinity. Sullo stesso portale sono già disponibili tutte le puntate dell’edizione in questione.