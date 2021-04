Ciao Darwin Giovani Vs Mature/ Padre Natura Terrance Miguel Hay: con Gloria Guida e Giovanna Rigato (Replica)

Ciao Darwin A grande richiesta, Giovani contro Mature torna in replica su Canale 5

Venerdì 9 aprile, in prima serata su canale 5, va in onda l’ultimo appuntamento con “Ciao Darwin – A grande richiesta“, la serie con cui Mediaset ha regalato al pubblico le puntate più divertenti della storia del programma condotto da Paolo Bonolis. Dopo la sfida dedicata al mondo del web e a quello della tv, la puntata di questa sera sarà dedicata alla sfida tra le Giovani e le Mature. La replica di Ciao Darwin in onda oggi, dunque, è totalmente femminile. A rappresentare il mondo delle giovani è l’ex concorrente del “Grande Fratello” Giovanna Rigato mentre il capitano della squadra delle Mature è la bellissima attrice e conduttrice Gloria Guida. Essendo una puntata totalmente femminile, il destino delle concorrenti non è nelle mani di Madre Natura, ma di Padre Natura che ha le sembianze del modello originario di Cape Town, Terrance Miguel Hay.

Le Prove di Giovani Vs Mature a Ciao Darwin

La Macchina del tempo della repliche della puntata di Ciao Darwin Giovani vs Mature di questa sera, porta le concorrenti nel mondo del Festival di Sanremo. Nel corso della prova, sono tanti i momenti della kermesse musicale oggetto delle domande tra le quali quello dedicato alla “farfallina” di Belen Rodriguez. La prova coraggio, invece, vede la presenza di topolini e ranocchie che Paolo Bonolis presenta come “animali pericolosissimi”. Immancabile, poi, la sfilata con cui le concorrenti della squadra delle mature e quelle della squadra delle giovani, regalano al pubblico maschile tutta la loro bellezza. Infine, spazio alla prova dei cilindroni al termine della quale viene decretata la squadra vincitrice.

Luca Laurenti con i tacchi a spillo

Uno dei momenti impedibili della replica della puntata in onda questa sera è quello con Luca Laurenti protagonista. Con tacchi a spillo rossi, smalto e senza pantaloni, Laurenti manda in visibilio il pubblico sfoggiando il fisico. “Le critiche ti fanno bene, io voglio alzare il livello di questa trasmissione”, sono le parole del maestro durante un siparietto con Paolo Bonolis. Laurenti, poi, si lancia in una serie di lezioni di televisione trasmettendo il suo sapere all’amico Bonolis. L’ultima replica di Ciao Darwin, dunque, si preannuncia ricca di momenti divertenti.

