Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano in onda con la replica della puntata Ciao Darwin Giovanni 8.7 vs Ciao Darwin Story.

In attesa dell’inizio della nuova stagione di Tu sì que vales che prenderà il via da sabato 27 settembre 2025 con la novità di Paolo Bonolis in giuria al posto di Gerry Scotti, su canale 5, continuano le repliche dell’ultima edizione di Ciao Darwin. Oggi, sabato 13 settembre, in prima serata, Paolo Bonolis e Luca Laurenti tornano a regalare una serata super divertente ricca di risate, ma anche di riflessioni sulle mille sfaccettature dell’essere umano.

Come in ogni puntata di Ciao Darwin, anche questa sera, in studio, a decidere il destino di tutti i concorrenti guidati da Alex Belli e Daniela Martani sarà Madre Natura che, in tutta la sua bellezza, assisterà alla sfida tra i rappresentanti di Ciao Darwin Giovanni 8.7 e quelli di Ciao Darwin Story insieme a Padre Natura. Questa sera, infatti, ci saranno la bellissima Orian Ichaki e Lukasz Zarazowski.

Ciao Darwin, le prove della puntata del 13 settembre 2025

Anche in questa puntata di Ciao Darwin andranno in scene le sfide storiche del programma di Paolo Bonolis che ha scritto una pagina importante della televisione italiana. Dopo il Genodrome, via alla prova dal titolo A spasso con il tempo in cui due concorrenti saranno catapultati in un’epoca storica diversa da quella contemporanea in cui dovranno dimostrare la propria preparazione rispondendo a diverse domande.

La prova più temuta, come sempre, sarà ancora la prova coraggio in cui ciascun componente di ogni squadra sfiderà i propri limiti. Momento sensualissimo, poi, con la sfilata e, infine, la sfida finale dei clindroni che decreterà la squadra vincitrice.

Come seguire in diretta streaming Ciao Darwin

Quella di questa sarà una puntata ancora più divertente delle precedenti quella di Ciao Darwin per la presenza dei concorrenti che hanno lasciato il segno sia in questa che nelle precedenti edizioni. Al termine de La ruota della fortuna, dunque, prenderà il via una serata leggera e super divertente che può essere seguita in diretta televisiva su canale 5 o in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.