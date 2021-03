Ciao Darwin Story, Chic vs Shock/ Diretta e Madre Natura: Ema Kovac star (Replica)

TORNA IN REPLICA CIAO DARWIN STORY CON LA PUNTATA CHIC CONTRO SHOCK

Dopo la fine del Grande Fratello Vip 2020, Mediaset ha deciso di dedicare il venerdì sera ad uno degli show più amati e seguiti della sua storia ovvero Ciao Darwin Story. Dal 12 marzo, subito dopo il quotidiano appuntamento con Striscia la Notizia, tornerà l’appuntamento con lo show di Paolo Bonolis. Non andranno, tuttavia, in onda nuove puntate, ma un’edizione story con alcune delle puntate delle precedenti edizioni che hanno riscosso maggior successo. Questa sera, sarà così riproposta la puntata di Ciao Darwin 8 con la sfida fra Chic contro Shock. La squadra degli Chic è capitana da Enzo Miccio mentre quella degli Shock da Lisa Fusco.

CHI È MADRE NATURA DI CIAO DARWIN CHIC CONTRO SHOCK?

La madre natura di Ciao Darwin 8 Chic contro Shock, in replica nella puntata in onda questa sera, è la bellissima Ema Kovac che ha poi partecipato a Pechino Express in coppia con Dayane Mello e nota poi per la storia d’amore con Gennaro Lillio ex concorrente del Grande Fratello.

LA MACCHINA DEL TEMPO REGALA RISATE

Tra le prove della puntata di Chic contro shock della puntata di Ciao Darwin Story in onda questa sera c’è sicuramente la macchina del tempo che è pronta a regalare grandi risate al pubblico di canale 5. Catapultati nel mondo del cinema, i rappresentanti del mondo degli chic e degli shock devono indovinare film, attori e ricordare scene memorabili di veri capolavori cinematografici. Attraverso i film di Paolo Villaggio, Alberto Sordi e Christian De Sica, il cinema italiano diventa il protagonista indiscusso della serata. Tra i personaggi che animano il momento spunta anche Gennaro Lillio che mima un personaggio interpretato da Marcello Mastroianni nel film “Ieri, oggi, domani”. La presenza di Gennaro Lillio ed Ema Kovac nella stessa puntata, già durante la replica dello scorso anno, ha scatenato i commenti dei fans. Accadrà la stessa cosa questa sera?

CIAO DARWIN CHIC CONTRO SHOCK: LA SFILATA E LA PROVA CORAGGIO

Tra le prove più attese c’è sicuramente la sfilata. In passerella per Ciao Darwin Story, rappresentanti degli chic e degli shock sfilano con abiti per il giorno, la sera, la discoteca e la notte. I concorrenti che accettano di affrontare la prova coraggio, invece, si ritrovano con il corpo ricoperto da cibo con avvoltoi e falchi pronti ad afferrare l’esca. La puntata, come sempre, si conclude con la prova dei cilindroni nel corso della quale i protagonisti rispondono a domande sul passato, presente e futuro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA