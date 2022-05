Ciao Darwin torna in tv? / “Si pensa a un restyling, alcuni giochi potrebbero…”

Paolo Bonolis rinnova Ciao Darwin: le anticipazioni TV

Paolo Bonolis potrebbe tornare al timone di Ciao Darwin per una nuova stagione del game-show, così come ripreso dalla news del momento lanciata da Tv Blog. Secondo quanto ripreso dal sito beninformato di anticipazioni TV, il consorte di Sonia Bruganelli avrebbe firmato l’accordo con casa Mediaset di 80 nuovi episodi per lui da registrarsi tra l’autunno 2023 e l’estate 2024, inclusi dei nuovi appuntamenti TV del noto game-show, le cui riprese avrebbero inizio a partire dall’autunno del nuovo anno 2023 .I particolari dell’anticipazioni TV del momento non sono ancora finiti. Infatti il beninformato portale di spoiler e gossip news inoltre fa sapere che il debutto tv della stagione 2023-2024 di Ciao Darwin potrebbe avviarsi a marzo 2023, su Canale 5.

Per il game-show condotto da Paolo Bonolis e produzione di casa Mediaset, il ritorno nel piccolo schermo darebbe così vita alla nona edizione in assoluto e prima edizione post-pandemia di Coronavirus. L’ultima stagione di Ciao Darwin presentata da Paolo Bonolis risale al 2019 e di recente il conduttore ha lasciato intendere di essere disponibile per un ritorno in tv del game-show del Biscione, dichiarando in particolare che il format storico avesse bisogno di una “ribalta” per il suo ritorno in tv.

Le indiscrezioni di TV Blog sul ritorno in TV di Paolo Bonolis

Come quindi anticipato dalla nota di TV Blog sul ritorno in tv preannunciato per Paolo Bonolis, la nuova nonché nona stagione di Ciao Darwin potrebbe riservare al grande pubblico del piccolo schermo un importante rinnovo del game show: “Lo stesso Bonolis, ospite mercoledì sera di Maurizio Costanzo, ha commentato con un “vediamo” la possibilità di riproporre il celebre show in tv. Ci risulta, tuttavia, che la trasmissione andrebbe incontro ad un restyling sul fronte delle ‘firme’, con una parziale sostituzione degli autori”. “Da valutare pure la struttura del programma. Alcuni giochi potrebbero sparire e, istintivamente, il pensiero va al gioco del ‘genodrome’ che tre anni fa causò il grave infortunio di un concorrente nel corso della prova dei rulli”, si legge ancora tra le righe delle anticipazioni TV di Tv Blog.

Inoltre, Paolo Bonolis, oltre a condurre Ciao Darwin, nell’anno 2023/2024 è preannunciato anche al timone di una nuova stagione di Avanti un altro.













