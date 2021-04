Ciao Darwin Web Vs Tv/ Diretta, Padre Natura è Filippo Melloni: prova coraggio da… (Replica)

Ciao Darwin A grande richiesta: Web contro Tv tornano in replica

Venerdì 2 aprile, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con le repliche di Ciao Darwin. Mediaset continua a trasmettere le repliche di alcune delle più belle e divertenti puntate delle varie edizioni. Dopo la replica della sfida tra Belli e Brutti, questa sera, sarà riproposta la sfida tra il mondo del web e quello della tv. A guidare il mondo del web è il duo Il Pancio ed Enzuccio, famosi youtuber che hanno conquistato l’affetto degli utenti con i loro video. Il capitano della squadra del mondo della tv, invece, è Paola Perego, una delle conduttrici più amate dal pubblico e che ha collezionato una serie di successi in tanti anni di carriera. Questa sera, il destino dei concorrenti non è nelle mani di Madre Natura, ma di un aitante padre natura che ha le sembianze del modello Filippo Melloni.

Ciao Darwin Belli vs Brutti/ Madre Natura incanta. Che gaffe ai cilindroni! (Replica)

Le prove di Ciao Darwin Web contro Tv

I concorrenti del mondo del web e quello della tv si sfidano in una serie di sfide divertenti. Tra i concorrenti del mondo del web spunta Follettina Creation, tra le più attese della serata mentre tra i concorrenti del mondo della tv spunta Antonio Zequila. Le due squadre si sfidano nel dibattito esprimendo le ragioni per cui sia meglio appartenere all’una piuttosto che all’altra squadra. Tra le prove di Ciao Darwin Web vs Tv più amate dal pubblico c’è sicuramente quella della macchina del tempo che, questa sera, conduce i due concorrenti prescelti nel mondo degli antichi romani, ma non mancano domande irriverenti. Come sempre, i concorrenti sfoggiano, poi, la propria bellezza nella sfilata mentre la prova dei cilindroni è quella che decreta la squadra vincitrice. A sfidarsi, nell’ultima prova, ci sono Alessandro Cecchi Paone per il mondo della tv e Claudia di Alpha Woman per il mondo del web.

SFILATA IN INTIMO CIAO DARWIN BELLI VS BRUTTI/ Trasparenze hot e Bonolis va in tilt

La prova coraggio di Floriana Messina

La prova più attesa della replica di questa sera di Ciao Darwin Web vs Tv è la prova coraggio durante la quale i due concorrenti vengono sono alle prese con una serie di animali. Ad affrontarla, per il mondo della tv è Floriana Messina che, tuttavia, non riesce a portare a termine la prova. Quando la puntata è stata trasmessa per la prima volta, Floriana Messina, sui social, ha motivato così la prova coraggio: ” Non è stato affatto facile per me in quanto ho sempre avuto paura anche solo di una stupida formica… vi potrà sembrare banale ma per me è stata una prova di coraggio già solo accettare e mettermi lì in quella bara!! Avrei voluto terminare la prova sia per la mia squadra che per me stessa ma purtroppo mi sono fatta prendere dall’ansia e dalla paura!”. Quel momento è uno dei più attesi della replica di oggi.

LEGGI ANCHE:

Sara Vulinovic, Madre Natura Ciao Darwin Belli vs Brutti/ La passione per l'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA