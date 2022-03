Ciao Maschio, anticipazioni puntata 26 marzo/ Ospiti Mastella, Fausto Leali e…

Torna come di consueto anche questa sera, sabato 26 marzo 2022, l’appuntamento in seconda serata con Ciao Maschio, la trasmissione condotta da Nunzia de Girolamo su Raiuno. A tenerci compagnia in questa nuova puntata ci saranno l’ex ministro e sindaco di Benevento Clemente Mastella, il cantante Fausto Leali e il conduttore radiofonico Dj Ringo. Un parterre di personaggi davvero interessanti, in una puntata ricca di contributi e interviste interessanti.

Stando alle anticipazioni di Ciao Maschio, il tema predominante di questa puntata sarà il tradimento, affrontato in tutte le declinazioni possibili. Cosa avranno da dire in merito gli ospiti di Nunzia de Girolamo? Per scoprirlo non resta che sintonizzarsi su Raiuno a partire dalle ore 23.35 circa.

Ciao Maschio, anticipazioni della puntata puntata del 26 marzo: gli ospiti di Nunzia de Girolamo

Come dicevamo saranno Clemente Mastella, il cantante Fausto Leali e il conduttore radiofonico Dj Ringo a sedersi nel salotto di Nunzia de Girolamo. Le anticipazioni della puntata di questa sera rivelano che la conduttrice chiederà ai suoi tre ospiti quale sia il tradimento più difficilmente sopportabile. Quello del proprio compagno o compagna di vita o quello di un amico fraterno?

Quando si subisce un tradimento è meglio esserne a conoscenza o non sapere nulla? E’ più facile tradire la propria moglie o un valore? Presenti anche le Karma-B che, coi loro modi provocatori, offriranno un parere originale su quanto appena ascoltato. Anche il pubblico a casa sarà naturalmente chiamato in causa attraverso i social e l’uso dell’hashtag #ciaomaschio.

