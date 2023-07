Ciaran Keating è morto: fatale un incidente d’auto in Irlanda/ Era diretto alla partita del figlio Ruairi

Ciaran Keating, tragico incidente mentre andava a vedere la partita del figlio Ruairi

Ciaran Keating – come riporta Dagospia – è morto nella giornata di ieri in seguito ad un tragico incidente stradale; solo qualche ferita per la moglie. Il fratello maggiore di Ronan – frontman della band “Boyzone” – era in viaggio con sua moglie per poter seguire la partita del Cork City, squadra dove gioca appunto suo figlio, Ruairi. Come spiega il portale, nei pressi di Swinford ha avuto luogo il brutale incidente dove Ciaran – 50 anni – è morto sul colpo.

L’incidente stradale che è costato la vita a Ciaran Keating – fratello maggiore del noto cantante Ronan Keating – ha coinvolto anche un altro veicolo. Il conducente si trova attualmente in gravi condizioni in ospedale in prognosi riservata. La moglie del defunto ha invece riportato solo qualche ferita, per fortuna non mortale. L’improvvisa e tragica morte di Ciaran Keating ha chiaramente sconvolto tutti, in particolare suo fratello Ronan. Il celebre cantante dei Boyzone e conduttore di The One Show Ronan aveva un rapporto stretto e viscerale con il compianto fratello.

Morto Ciaran Keating, fratello maggiore del cantante Ronan: solo qualche ferita per la moglie

Sulla dinamica dell’incidente che è costato la vita a Ciaran Keating – fratello maggiore di Ronan – non vi sono ancora notizie certe. Lo scontro tra le due vetture – stando a quanto riportato da Fanpage – sarebbe avvenuto intorno alle 15.35 di ieri sulla strada che portava verso lo stadio dello Sligo Rovers impegnato contro il Cork City, squadra nella quale milita il figlio dell’uomo scomparso.

Come racconta Fanpage, Ruairi Keating – figlio del compianto Ciaran Keating – avrebbe appreso la notizia della morte del padre proprio durante il match. A quel punto, l’allenatore avrebbe deciso immediatamente di sostituirlo per dargli la possibilità di informarsi sull’accaduto. Poche ore dopo anche l’account social del Cork City ha voluto dedicare un messaggio di cordoglio per il fratello maggiore di Ronan Keating, nonché padre di Ruairi. “Al Cork City siamo tutti profondamente rattristati per la notizia della morte di Ciaran Keating, padre del nostro calciatore Ruairí Keating. Estendiamo le nostre più sentite condoglianze a Ruairí e all’intera famiglia Keating in questo momento estremamente difficile. Possa lui riposare in pace”.

