Ciavy a Temptation Island 2020/ Ecco perchè Andrea Maliokapis si fa chiamare così

Ciavy si è subito messo in mostra durante la prima puntata di Temptation Island 2020. Il romano, oltre ad essersi immediatamente ambientato nel villaggio dell’amore, ha ammesso di aver tradito la fidanzata Valeria. Ad aver colpito i fans di Temptation Island è stato soprattutto il nome del romano che ha scelto di presentarsi nel villaggio di Temptation con il suo vero nome. Ciavy, in realtà, si chiama Andrea Maliokapis e ha 35 anni. E’ nato a Roma, anche se il suo cognome ha probabilmente origini greche, ma perchè Andrea ha scelto di presentarsi come Ciavy? Perchè anche la fidanzata Valeria lo chiama così? A svelare il particolare del nome d’arte del protagonista di Temptation Island è Fanpage che svela il significato del nome Ciavy.

CIAVY A TEMPTATION ISLAND 2020: ECCO PERCHE’ SI CHIAMA COSI’

Andrea Maliokapis che è già in profonda crisi con la fidanzata Valeria, è conosciuto da tutti come Ciavy. Il nome d’arte del protagonista del programma dell’amore è un diminuitivo del termine romanesco “er ciavatta” che significa “ciabatta”. Ciavy è conosciuto nell’ambiente delle discoteche romane. Lavora, infatti, come PR e organizzatore di eventi nei locali della capitale. La sua storia d’amore con Valeria, dopo una sola puntata, è già in crisi. Lui ha ammesso di averla tradita e di sentirsi, a volte, soffocare dalla loro storia d’amore mentre Valeria ha dichiarato di non riuscire ad immaginare la sua vita senza di lui nonostante le compagne l’abbiano esortata a reagire pensando a se stessa. Come finirà, dunque, la storia tra Valeria e Ciavy?





