Ciavy e Valeria avvistati insieme?/ Torna la pace dopo scontro a Temptation Island..

Eh niente, dimenticate il falò di Temptation Island 2020, lo scontro e tutto quello che Valeria ha detto sputando veleno addosso a Ciavy e dicendo che per due anni si è annullata per lui senza avere niente in cambio. “Adesso mi amo, adesso mi voglio bene, sono rinata, non ti voglio più” e poi? Le frasi che qualche giorno fa abbiamo sentito pronunciare a Valeria si sono perse nel mare mentre il traghetto riportava la coppia sulla terraferma alla luce di quello che è successo o sarebbe successo nelle ultime ore. Secondo i rumors che circolano in rete sembra proprio che Ciavy e Valeria, la coppia che ha lasciato da single il programma estivo sui sentimenti, è stata beccata insieme nello stesso lido nel fine settimana. Al momento non ci sono foto che lo provano ma in molti sono pronti a scommettere che potrebbe essere una bufala, perché farsi vedere insieme ufficialmente se il programma non è ancora finito?

DOPO LO SCONTRO A TEMPTATION ISLAND 2020, VALERIA E CIAVY AVVISTATI INSIEME…

Dall’altra parte c’è chi è più cattivo e gira il dito nella piaga convinto che in realtà i due abbiano seguito un copione e che una volta fuori dal programma si siano rivisti e siano tornati insieme nella casa che condividevano. Dove sta la verità? Valeria e Ciavy di Temptation Island non si è ancora pronunciata sui rumors ma la stessa Deianira Marzano ha riportato nelle sue storie una serie di segnalazioni sottolineando il fatto che non si tratta di una voce sola ma di tanti avvistamenti e questo dovrebbe essere più di una prova. Sarà davvero così?



