Ciavy e Valeria, si sono lasciati a Temptation Island 2020?/ Alessandro Basciano…

Ciavy e Valeria si sono già lasciati? Sin dalla pubblicazione del loro video di presentazione ai fan di Temptation Island 2020 avevamo capito che lui ci avrebbe regalato molte soddisfazioni ma, a quanto pare, secondo alcuni rumors da prendere con le pinze, sembra che non sia andata così, almeno non del tutto. Il giovane con la camicia fiorata pronto a stabilire l’ordine dicendosi un po’ succube delle donne, sembra che alla fine sia perito a colpi della sua stessa arma. Secondo quanto rivela la pagina “Uomini e donne Classico e Over” sembra che siano proprio loro i primi ad essere scoppiati ad una settimana dall’inizio delle riprese e non perché Ciavy si sia lasciato andare con qualche bella tentatrice ma perché sembra che lei si sia fatta tentare dal bell’ex corteggiatore Alessandro Basciano.

CIAVY E VALERIA, PRIMA COPPIA SCOPPIATA A TEMPTATION ISLAND?

Secondo i rumors sembra che i due abbiano già lasciato il programma perché Valeria abbia ceduto alle avance del bel tentatore finendo col baciarlo e c’è chi giura che non si sia fermata qua. A quel punto Ciavy ha chiesto il falò di confronto per lasciarla e uscire da solo dal programma. Sarà vero o sono solo i soliti rumors che si sentono poco prima della messa in onda? Lo scopriremo solo a partire da giovedì quando il programma prenderà finalmente il via su Canale5 e avremo modo di conoscere Ciavy e scoprire come andrà a finire per lui e la sua fidanzata. Nelle ultime ore si parla anche di una furiosa lite tra Antonella Elia e il compagno Pietro Dalle Piane, forse quest’ultimo ha usato il miele con una bella tentatrice?



© RIPRODUZIONE RISERVATA