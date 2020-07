Ciavy torna su Instagram dopo Temptation Island/ Commenti disattivati e…

Dopo la messa in onda del falò di confronto che ha decretato ufficialmente la fine della sua storia con Valeria Liberati dopo quattro anni d’amore, Ciavy è tornato su Instagram dopo l’avventura vissuta nel villaggio che ha ospitato le coppie del programma condotto da Filippo Bisciglia. Il ritorno sui social, tuttavia, non dev’essere stato come lo aveva immaginato perchè Ciavy ha disattivato la possibilità di commentare tutte le sue foto. Sotto tutte le foto presenti sul profilo Instagram, infatti, gli utenti hanno solo la possibilità di lasciare il like. Cosa ci sarà dietro questa scelta? L’atteggiamento di Ciavy sia all’interno del villaggio che al falò non è piaciuto al pubblico che non ha gradito neanche il modo in cui si è rapportato con Valeria. Quest’ultima, invece, ha ricevuto gli apprezzamenti del web.

CIAVY CRITICATO DOPO TEMPTATION ISLAND: TORNA SUI SOCIAL E RESTA IN SILENZIO

Nessun commento e nessun riferimento alla sua storia, ormai finita, con Valeria e all’avventura vissuta all’interno del villaggio di Temptation Island 2020. Ciavy, tornato alla sua vita, come prima cosa, ha disattivato i commenti per evitare di dover rispondere agli utenti che, dopo aver visto il falò, si sono schierati dalla parte di Valeria. Più che l’atteggiamento sono state le parole pronunciate da Ciavy a scatenare la dura reazione del web nei suoi confronti. “Esco da qua a testa alta. Tu invece dovrai camminare con la testa abbassata”, ha detto a Valeria dopo aver visto il feeling e il bacio con Alessandro Basciano. Ciavy, dunque, tornerà ad attivare i commenti nelle prossime ore o sceglierà di restare su tale linea in attesa che l’attenzione si abbassi? Lo scopriremo nei prossimi giorni.





