Cibi afrodisiaci a San Valentino: quali sono/ “Alimenti che migliorano prestazioni…”

Esistono i cibi dell’amore? Sono quelli afrodisiaci, di cui ha parlato la professoressa Renata Bracale, associato in Nutrizione presso l’Università degli studi del Molise, a Elisir nella puntata di oggi in occasione di San Valentino. «Ci sono una serie di alimenti in grado di aumentare e migliorare le prestazioni sessuali ed emotive. Ci sono varie caratteristiche che possono giocare, perché l’eccitazione non è una questione non solo fisica, ma anche psicologica». Tra i cibi afrodisiaci c’è l’aglio, il cui principio attivo è un vasodilatatore, quindi affluisce più sangue.

Ma se si vuole evitare di far scappare il proprio amato per via dell’effetto che potrebbe avere l’aglio sul proprio alito, «si possono mangiare chicchi di caffè o radici di zenzero, perché sono attivatoti». Le ostriche sono invece molto ricche di selenio e zinco, che aiuta la produzione di testosterone, come gli asparagi, ma non bisogna pensare che «da soli abbiano questi effetti». Infatti, ha aggiunto: «Da qui a dire che hanno un effetto effettivamente molto positivo da sole diciamo no…».

CIBI AFRODISIACI? “ECCO QUALI, MA SENZA ESAGERARE”

Tra i cibi indicati come afrodisiaci ci sono anche peperoncino «che ha una funzione corroborante» come pomodori, fragole, frutta secca, semi oleosi e cioccolato, ma non uno qualsiasi, bensì quello fondente. «Meglio il cacao sopra il 70 per cento, è molto ricco di due sostanze che sono teobromina e la feniletilamina che noi produciamo quando siamo innamorati. Quindi immaginate, noi mangiamo il cioccolatino e ci siamo, ci sentiamo innamorati…». Ma bisogna anche tener conto del fatto che non tutti i cibi sono egualmente afrodisiaci per uomini e donne. Lo ha confermato la stessa nutrizionista nel corso della puntata odierna di Elisir.

«Siamo diversi, quindi come tutti gli alimenti possono avere effetti diversi per lui e lei», ha ricordato la professoressa Renata Bracale. Non solo cibo, ma anche alcolici, inteso però solo come vino rosso. «Ma non dobbiamo eccedere, altrimenti l’effetto positivo si perde», ha aggiunto. Cosa non fare per evitare brutti effetti sulla libido? «Io consiglio sempre moderazione, non serve una maratona gastronomica, ma anche di sale e zucchero».



