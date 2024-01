“Cibi light non fanno dimagrire”/ Di Flaviano: “Evitate bevande zuccherate Zero, ok pasta integrale”

Negli studi di Uno Mattina si parla dei prodotti light, quelli senza zucchero: ma è davvero così, e soprattutto, fanno bene? Il dietologo Ezio Di Flaviano ha spiegato a riguardo: “I prodotti light devono contenere il 30 per cento in meno delle calorie del prodotto naturale, light fa pensare ad un prodotto leggero e le persone tendono ad immaginare come se fosse un prodotto dimagrante e poi è anche un po’ ingannevole, questi prodotti li paghiamo di più ma dal cibo gli togliamo dei prodotti. E poi ce l’inganno, siccome è light ne posso mangiare un po’ di più e allora i conti non tornano lo stesso”.

Zucchero o dolcificante, quali sono le differenze? “Prima di tutto attenzione all’inganno senza zucchero. Meglio comunque lo zucchero visto che il dolcificante è un inganno sensoriale, il cervello recepisce che sta arrivando lo zucchero ma invece non arriva quindi ce ne chiede altro”. Quali formaggli invece preferire? “Sono tutti alimenti molto ricchi di grassi, più è stagionato e più contiene acqua e meno contiene grasso. Il preferibile è il latticino che contiene meno grasso e nella mozzarella light ne troviamo meno, la maionese light non è il caso”.

CIBI LIGHT E SENZA ZUCCHERO: DALLE BIBITE ALLA PASTA COSA MANGIARE O MENO

Il dietologo Di Flaviano ha proseguito parlando delle bevande gassate: “Sono sconsigliabile utilizzarle. Siccome si pensa che siano “zero” sono comunque pienissime di edulcoranti artificiali che vanno ad alterare il microbiota che è importantissimo e che ci fa tante cose buone, se lo alteriamo ci fa tante cose cattive fra cui farci ingrassare. Le bibite possono essere a contenuto calorico zero ma responsabili di ingrassamento”.

Sulla pasta integrale invece: “Consigliabile assolutamente percè ricco di fibre ed ha un indice glicemico più basso e da anche una sazietà più duratura”. Infine sulla carne: “Le bianche sono consigliabili, quelle rosse con moderazione e soprattutto meglio quelle senza grasso”.

