CIBO A REGOLA D’ARTE 2020/ Milano, il food festival tra chef e ricette

Alimentazione, cultura, cibo, ricette e i consigli degli esperti: sono questi gli… ingredienti di “Cibo a Regola d’Arte”, la kermesse a tema organizzata dal Corriere della Sera e che quest’anno, per l’edizione 2020, si presenta in una veste tutta inedita dovendo tenere conto delle norme sanitarie in vigore e della pandemia da Covid-19. Come viene presentato dagli stessi organizzatori, questo “food festival” avrà come filo conduttore di quest’appuntamento che va in scena dal 6 all’8 novembre e oramai diventato ricorrente (siamo giunti infatti all’undicesima edizione) il “Tempo di scegliere”, tema che farà da fil rouge a tutto il cartellone di eventi e incontri in programma. Come accennato, il festival diretto da Angela Frenda, che per il quotidiano milanese è anche da tempo una apprezzata food editor, si presenterà in forma digilive, ovvero con un mix di eventi in presenza nel capoluogo meneghino e altri che saranno invece trasmessi in streaming sul sito ufficiale della manifestazione e i vari canali social ad esso collegati.

“CIBO A REGOLA D’ARTE 2020” DAL 6 ALL’8 NOVEMBRE

Ma andiamo a scoprire di seguito cosa propone la tre giorni di “Cibo a Regola d’Arte 2020” che anche quest’anno avrà il suo focus sulla cultura dell’alimentazione e tutte quelle implicazioni sociali, etiche e persino ambientali legate non solo all’industria del food ma pure alle singole scelte che ogni giorno compiamo in quanto consumatori. Come accennato l’edizione 2020 si svolgerà in presenza con alcuni appuntamenti in quel di Milano e poi in diretta streaming (già per tutto il mese di ottobre sono state aperte le iscrizioni online per partecipare ai corsi di alcuni chef prestigiosi (tutte le informazioni in merito le trovate a questo link sul portale ufficiale) a cui prenderanno parte operatori quali importanti aziende e consorzi del settore, cuochi, scrittori e tanti altri esperti, oltre agli aficionados della manifestazione e appassionati di cibo e dintorni che saranno collegati a distanza. Fil rouge, come accennato, è quello delle “scelte giuste”: e, in totale, il cartellone di “Cibo a Regola d’Arte 2020” proporrà oltre 30 appuntamenti che, per quanto riguarda gli eventi in presenza, si distribuiranno in tre diverse location meneghine.

IL PROGRAMMA DI UN’EDIZIONE ‘DIGILIVE’: EVENTI IN STREAMING

Se da casa si potrà seguire tutto in streaming sul sito del Corriere e gli altri canali social dedicati alla manifestazione, a Milano saranno tre i punti di ritrovo: in via Balzan 3 ecco la Sala Buzzati per i talk a tema, alla Pelota di via Palermo 10 invece avranno luogo i Mastershow con ospiti speciali mentre presso la Casa degli Artisti di via Tommaso da Cazzaniga ci sarà il set per gli eventi della serie “Pane e parole” in cui si discuterà di cibo, cucina e letteratura. Come accennato, grande spazio avranno quest’anno i corsi di cucina in diretta web: in cartellone ve ne sono 25 e, tenuti da chef, pizzaioli, panettieri e altre star dei fornelli, sveleranno i trucchi e le tecniche per realizzare alcune ricette grazie anche all’ausilio della piattaforma di MyCookingBox. Tra i “maestri” d’eccezione spiccano ovviamente le lezioni digitali degli chef Carlo Cracco, Antonia Klugmann e Davide Oldani senza dimenticare tuttavia Ernst e Frau Knam, Davide Longoni, Fabio Pisani e tanti altri.



