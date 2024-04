Cibo-gate all’Isola dei Famosi 2024, chi ha rubato ai cameramen?/ Dopo Pietro, spuntano Khady, Alvina e…

Chi ha rubato il cibo ai cameramen dell’Isola dei Famosi 2024? Si scatena il caso!

Non c’è edizione dell’Isola dei Famosi senza un caso da risolvere. Quella iniziata da poche settimane si ritrova ad affrontare il ‘cibo-gate‘, ovvero il furto del cibo da parte di alcuni concorrenti ai cameramen presenti sull’Isola dei Famosi 2024. Un caso che è esploso nel corso della scorsa diretta del reality, e che ha portato subito ad un’ammissione: quella di Pietro Fanelli. Il modello non ha fatto mistero di aver mangiato quel cibo che non spettava a lui, pur dichiarando di non averlo rubato lui stesso, ma di averlo ricevuto.

Come stanno Edoardo Franco e Aras Senol all'Isola dei Famosi 2024?/ "Rientrano in gioco" dopo il Covid

Sembra durante la puntata è stato ipotizzato che un altro nome dei ‘ladri’ di cibo fosse quello di Khady che, interrogata da Vladimir Luxuria, ha negato ogni tipo di coinvolgimento. Nelle ultime ore è però arrivato un provvedimento che ha portato alla luce altre due colpevoli.

Alvina e Khady confessano il loro coinvolgimento nel cibo-gate all’isola dei Famosi 2024, ma ci sono anche altri…

“Se ci fossero stati altri colpevole, lo spirito dell’Isola si augura che lo dichiarino spontaneamente e accettino la stessa sorte”, è stata l’esortazione fatta dal comunicato arrivato all’Isola dei Famosi 2024 che ha punito in primis Pietro. Questo ha sollevato una nuova discussione tra i naufraghi, che hanno iniziato a fare ipotesi su chi abbia rubato questo cibo. Dopo un po’, a parlare è stata Alvina, ammettendo che le è stato offerto del cibo da chi lo aveva rubato (del riso in particolare), ma di non averlo accettato.

Pietro Fanelli contro tutti all'Isola dei famosi 2024: lite con Samuel Peron/ "Volete vedermi stare male?"

Poi la stessa Khady ha annunciato di aver avuto un pugno di riso che le è stato portato, smentendo dunque l’ammissione fatta in diretta all’Isola. Sarebbero dunque saliti a tre i ‘colpevoli’, anche se dalle discussioni spunta che le persone coinvolte sarebbero ‘più di 4’. Inoltre non è ancora spuntato il nome di colui o colei che ha rubato il cibo, distribuendolo poi agli altri. Il caso sarà svelato in diretta questa sera?











© RIPRODUZIONE RISERVATA