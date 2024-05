Cibo-gate all’Isola dei Famosi 2024, Greta e Khady confessano/ “E’ stato Artur Dainese ha rubare il riso”

E’ passato un mese dal famoso cibo-gate avvenuto all’Isola dei Famosi 2024; un concorrente misterioso ha rubato il cibo dei cameramen senza mai farsi avanti a rivelare la sua identità. Durante una diretta, Vladimir Luxuria ha chiesto ai naufraghi di svelare chi fosse il ‘Lupin’ dell’Honduras: “Chi ha mangiato il riso può ammetterlo adesso. Questo non è un processo, non è nulla di così grave, ma avete l’ultima chance di dire tutto, accettare le vostre colpe, altrimenti ci sarà una penalità per tutti”.

Nonostante l’appello della conduttrice nessuno ha voluto denunciare il colpevole beccandosi la punizione del programma. Sui social si ipotizzava il responsabile potesse essere Joe Bastianich; lo chef, infatti, ha reagito in modo modo particolare alla punizione del programma abbassando la testa e rimanendo in silenzio: “Khady parla di insospettabile, Joe non dice nulla e guarda a terra, quindi se tanto mi dà tanto” diceva qualche utente. Ma chi è il responsabile del cibo-gate all’Isola dei Famosi 2024?

Cibo-gate all’Isola dei Famosi 2024: svelata l’identità del ladro di riso

Chi ha rubato il riso ai cameramen? Finalmente, dopo un mese, sembra sia stata svelata la verità da alcuni concorrenti. Durante le nomination Greta ha fatto il nome del presunto Lupin dell’Isola dei Famosi 2024 ovvero Artur Dainese. A riferirlo alla naufraga sarebbe stata Khady.

“Ho coperto Artur beccandomi anche punizioni per cose che aveva fatto lui, mi hanno tolto il riso per questo e lui non si è mai proposto di darmi un po’ del suo riso” ha dichiarato Gueye. “Nomino Artur perché è stato Lupin“, ha aggiunto la Zuccarello. E’ venuta fuori la verità, almeno così sembra, sul responsabile del cibo-gate in Honduras; sarebbe stato Artur che, spinto dalla fame incontrollabile, avrebbe ceduto all’impulso di sottratte il riso ai cameramen.

