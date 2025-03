Il mondo del cibo al centro della nuova puntata di Newsroom: il programma di Monica Maggioni approfondisce stasera su Rai 3 tutti i problemi legati all’obesità e agli effetti sconvolgenti del cibo ultraprocessato. La questione è talmente seria negli Stati Uniti che c’è una vera e propria epidemia alimentare, contro la quale è sceso in campo il ministro della Salute Kennedy jr.

Questi, infatti, si è schierato contro ingredienti dannosi come coloranti e oli derivati dai semi. D’altra parte, è complicato intervenire a livello normativo, visto il peso che l’industria alimentare ha. Ma Kennedy jr. ha già annunciato di voler riformare le regole per eliminare le sostanze dannose per la salute pubblica.

Eppure, non mancano dubbi e perplessità riguardo il sostegno politico per lanciare una vera e propria rivoluzione normativa. A prescindere dalla correlazione con l’obesità, i cibi ultraprocessati in generale accorciano la vita: lo ha stabilito uno studio di trent’anni, i cui risultati sono stati pubblicati su BMJ, che ha messo nel mirino in particolare alimenti pronti a base di carne, bevande zuccherate, pollame, dolci a base di latticini e cibi per la colazione.

CIBO ULTRAPROCESSATO E MALATTIE: GLI ALIMENTI NEL MIRINO

In generale, questi prodotti contengono sostanze non solo caloriche: dai coloranti agli emulsionanti, passando per aromi e additivi. Il consumo del cibo ultraprocessato si è diffuso in tutto il mondo, in particolare in Occidente, e sempre più ricerche hanno individuato una correlazione tra il consumo di questi alimenti e l’insorgenza di malattie come quelle cardiache, diabete e cancro, oltre all’obesità.

Il rischio di morte varia a seconda di gruppi alimentari specifici tra tutto il cibo ultraprocessato. Ad esempio, per gli alimenti pronti a base di carne rossa, pollame, frutti di mare confezionati è stata registrata un’associazione più forte. A seguire bevande zuccherate in maniera artificiale, dolci a base di latte e cibo per la colazione.

LA TOP 10 DEL CIBO ULTRAPROCESSATO PIÙ PERICOLOSO

Da quando è emersa la correlazione tra il consumo eccessivo di cibo ultraprocessato e l’aumento di alcune malattie, è stato possibile stilare anche una classifica di 10 alimenti ultraprocessati più pericolosi per la salute. Al primo posto le bibite gassate, per l’eccessiva presenza di zuccheri che si associa a malattie al cuore. Al secondo posto gli hot dog, che invece sono ricchi di grassi saturi, conservanti e sodio, sostanze pericolose per il cuore, come la pancetta, che è al terzo posto.

Fuori dal podio gli energy drink tra zuccheri e caffeina, poi le salsicce di pollo, che possono sembrare innocue, invece sono ricche di sodio e conservanti. Tanti zuccheri nei succhi di frutta industriali, mentre i bastoncini di pesce impanati sono al settimo posto per grassi trans e sodio.

A seguire i panini con insaccati che hanno conservanti chimici, oltre ad alti livelli di sodio. La top ten si completa con due tipi di bevande, quelle aromatizzate al tè e quelle a base di latte aromatizzato: in entrambi i casi ci sono troppi zuccheri e additivi.