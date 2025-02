Il 25 febbraio 2008 vennero trovati i corpi dei fratellini Francesco e Savatore Pappalardo, conosciuti come Ciccio e Tore, in fondo ad un pozzo a Gravina in Puglia. Una tragedia che fu archiviata come incidente dopo una lunga inchiesta che portò a stabilire alcuni presunti colpevoli poi scagionati nel corso delle indagini. Dopo 17 anni la mamma chiede di riaprire il caso per rivalutare nuovi elementi che nel frattempo sono emersi, e che potrebbero cambiare la versione ufficiale, confermando che potrebbe esserci stato qualcuno che effettivamente avrebbe indotto i due bimbi ad entrare nell’edificio nel quale c’era la cisterna dove poi sono morti.

Quello che infatti sostengono da sempre sia la madre Rosa Carlucci che la sorella Filomena è che i due sarebbero stati spinti all’interno del casolare, dopo che era stato somministrato loro un potente sedativo, il Midazolam, di cui sono state effettivamente poi ritrovate tracce vicino ai resti. Questa tesi era stata presa in considerazione dagli investigatori soprattutto dopo le contraddittorie dichiarazioni del padre dei fratellini, Filippo Pappalardi, principale indiziato, arrestato nel 2007 con l’accusa di duplice omicidio, ma poi scarcerato per assenza di prove a suo carico.

Ciccio e Tore, il dramma dei fratellini di Gravina trovati morti in un pozzo 17 anni fa

La vicenda di Ciccio e Tore, secondo quanto dichiarato dalla mamma Rosa e dalla sorella Filomena, non può concludersi con una archiviazione come incidente. Le prove su cui si potrebbero concentrare le nuove indagini, potrebbero secondo le due donne, portare finalmente ad un indizio certo che dimostrerebbe il coinvolgimento di terzi nella caduta dei due fratellini all’interno del pozzo nel quale poi furono ritrovati un anno dopo la scomparsa. I bambini si allontanarono da casa per giocare il pomeriggio del 5 giugno 2006 e non tornarono più. Nell’inchiesta fu accusato principalmente il padre, sul quale però non venne trovata alcuna prova oltre a qualche testimonianza considerata non attendibile.

Il caso prese poi una nuova strada dopo il ritrovamento dei resti, rivenuti in seguito al salvataggio di un altro bimbo, Michelino, che era precipitato all’interno della cisterna nel casolare abbandonato. Dall’autopsia emerse poi che Francesco e Salvatore non erano stati uccisi ma morti di stenti a causa delle conseguenze della caduta, questo fu uno degli elementi chiave, insieme all’assenza di altre tracce riconducibili a soggetti esterni, che portò a scartare definitivamente l’ipotesi di omicidio.