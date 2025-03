La trasmissione ‘Le Iene’ ieri sera è tornata ad occuparsi ancora una volta della morte dei fratellini Ciccio e Tore di Gravina sulla quale – come spesso accade – c’è il nome di un (ex) sospettato principale, il padre Filippo Pappalardi, la cui posizione è stata a lungo indagata fino a quando non è stato completamente prosciolto dai giudici e praticamente nessuna altra certezza, tanto che ancora oggi non ci sono colpevoli per la misteriosa morte di Ciccio e Tore; fermo restando che i rilievi sui corpi delle due vittime parlarono di una caduta accidentale nel pozzo in cui vennero trovati dopo 17 mesi all’origine del decesso e dell’assenza di DNA sulla scena e sui cadaveri.

Ad incastrare il padre ci ha pensato la testimonianza di un amico di Ciccio e Tore – Carlo De Marino -, che raccontò che la sera della sparizione il padre dei ragazzini li avrebbe prelevati e caricati in macchina mentre si trovavano tutti assieme in piazza a giocare a gavettoni: testimonianza che fu poi fermamente smentita da Vito Mastrolillo e Mirko Porzia che quella sera – su conferma dello stesso De Marino – erano il loro compagnia; mentre in un secondo momento – dopo il ritrovamento dei corpi – lo stesso De Marino ritrattò tutto sostenendo che il suo ricordo fosse relativo ad un altro giorno, salvo che nel frattempo Pappalardi si fece 90 giorni di carcere in isolamento.

Ciccio e Tore, il nuovo testimone: “De Marino una volta disse che avrebbe potuto salvarli ma non fece nulla”

Ancora oggi a credere alla colpevolezza di Pappalardi c’è Luigi Liguori l’ex capo della squadra mobile di Bari che condusse le indagini nel 2008: “Quello – spiega lui stesso alle Iene riferendosi al padre delle vittime – secondo me è un psicopatico“, ipotizzando che dal suo punto di vista Ciccio e Tore avrebbero tentato la fuga dal padre infuriato perché – con gli amici in piazza – avevano si era bagnati i vestiti, cadendo tragicamente nel pozzo dopo essersi introdotti nel casolare abbandonato proprio per la loro fuga; ricordando che “non ha mai collaborato alle indagini ed anzi ha anche provato ad eluderle”.

Mentre al di là delle tesi – smentite dalle sentenze, è bene precisarlo – di Liguori e del padre di Ciccio e Tore che sostiene che le indagini siano state fatte esclusivamente puntando sulle sue presunte responsabilità senza vagliare nessun’altra pista.

Le Iene sono riuscite a contattare un nuovo testimone grosso modo dell’età che avrebbero oggi i due fratellini che ha raccontato – precisando che “non l’ho mai detto a nessuno, neppure alla mia famiglia” – che “tanti anni fa ero uscito con altri ragazzi e c’era anche De Marino che era ubriaco, barcollava, piangeva” e continuava a ripete in lacrime che “lui quella sera avrebbe potuto aiutarli e che si sentiva i colpa“; ma nessuno approfondì perché “eravamo tutti allibiti e i suoi amici lo portarono via”.