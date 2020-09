CICCIO GRAZIANI MIGLIORA DOPO LA CADUTA/ Incidente domestico per l’ex bomber

Brutta disavventura per Ciccio Graziani, ex bomber del Torino Scudettato nel 1976, allenatore e attualmente opinionista per Sport Mediaset. Graziani infatti è stato protagonista, suo malgrado, di un incidente domestico, una caduta da una scala nella sua casa di Arezzo che gli aveva procurato fratture multiple alle costole e l’aveva costretto al ricovero in ospedale. Condizioni serie che col passare dei giorni, fortunatamente, sono andate nella direzione di un netto miglioramento, come spiegato in una nota diffusa dalla Asl Toscana Sud Est, rilasciata “in pieno accordo con l’interessato“, con Graziani che ha dunque autorizzato un bollettino medico per informare del suo stato di salute. “Le condizioni generali” si legge nella nota, “appaiono in rapido, progressivo miglioramento. Francesco Graziani è ricoverato in seguito ad un evento traumatico. Il paziente è seguito in modo multidisciplinare dai professionisti dell’ospedale”. Dunque fortunatamente un decorso positivo, con le fratture che non hanno lasciato altri strascichi né problemi respiratori.

CICCIO GRAZIANI FUORI DALLA RIANIMAZIONE

Graziani, 67 anni, era apparso in condizioni critiche dopo la caduta proprio a causa delle fastidiosissime fratture alle costole, che incidono molto anche in termini di mobilità e respirazione. Questo aveva portato al ricovero di Graziani nel reparto di terapia intensiva all’ospedale San Donato di Arezzo, dove però, dopo un weekend di controlli e di costante monitoraggio, è stato fortunatamente trasferito all’inizio di questa settimana in un reparto di degenza ordinaria. Quindi, l’ulteriore aggiornamento arrivato nella giornata di mercoledì in cui i medici hanno confermato il costante miglioramento delle condizioni di Ciccio, volto particolarmente amato della televisione in ambito sportivo proprio per il suo modo schietto e frizzante, ma nello stesso tempo sempre garbato e rispettoso, di fare l’opinionista. Graziani è stato confermato nel gruppo degli ospiti fissi della trasmissione sportiva di punta di Mediaset, Tiki-Taka, che a fine settembre ripartirà sotto la conduzione di Piero Chiambretti alla ripresa del campionato di Serie A.



