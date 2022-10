CICCIO INGRASSIA, PADRE GIAMPIERO: COM’È MORTO E CURIOSITÀ/ “Papà fantastico. Ha conosciuto la fame e…”

Ciccio Ingrassia, il ricordo del figlio Giampiero

Giampiero Ingrassia, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata del 5 ottobre 2022, ricorda suo padre Cicco Ingrassia che oggi avrebbe compiuto 100 anni. “Lui era semplicemente mio padre, era fantastico, – ha esordito Giampiero su Rai1 – verso di me aveva grande amore e fiducia poi ad un certo punto della sua vita ero io a consigliare lui e così abbiamo completato il tutto.”

Giampiero, che ha raccontato tutto di suo padre in un libro, ricorda anche i momenti difficili vissuti dal celebre attore: “Lui ha conosciuto la fame, quella vera, ma me ne ha sempre raccontato con la sua solita ironia”. Ha infine rivelato che: “Io non giravo tantissimo con lui ma quando accadeva mi divertivo tantissimo.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Ciccio Ingrassia, le cause della morte

Nato il 5 ottobre 1922, Ciccio Ingrassia avrebbe compiuto oggi 100 anni. Considerato uno degli attori comici italiani più bravi di sempre, è venuto a mancare il 28 aprile del 2003. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto nel cuore del figlio Giampiero che, oggi, non solo lo ricorda con amore e orgoglio, ma che porta avanti il suo nome avendo scelto di seguire la sua stessa strada artistica. Ciccio Ingrassia è stato un vero protagonista del cinema italiano e la sua morte ha rappresentato un lutto importante per il mondo dello spettacolo italiano, ma com’è morto Ciccio Ingrassia?

L’attore soffriva da tempo di problemi respiratori con combatteva dal 2001 e che nel 2003 lo portarono improvvisamente alla morte mentre era ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma. I funerali religiosi, a cui presenziarono amici e colleghi dello spettacolo vennero celebrati il 30 aprile, nella Basilica di Sant’Agnese fuori le mura, in via Nomentana, nel quartiere Trieste.

Ciccio Ingrassia e la lite con Franco Franchi

Ciccio Ingrassia ha formato un duo comico perfetto con Franco Franchi, Insieme hanno dato via ad una delle coppie artistiche più amate dal pubblico e apprezzate dagli addetti ai lavori. Eppure, la loro amicizia subì una battuta d’arresto a causa di un litigio di cui ha parlato Giampiero Ingrassia, il figlio di Ciccio, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa ai microfoni de Il Fatto Quotidiano.

Giampiero Ingrassia ha raccontato che il padre Ciccio, nella vita di tutti i giorni, era solito frequentare come amico Franco Franchi, ma “con periodi di pausa. Un paio di volte hanno pure litigato, ma per papà è stata una piccola fortuna: da solo ha partecipato a progetti bellissimi”.











