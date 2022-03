Cicciolina chiese un milione di euro per l’Isola dei Famosi/ “Un sacco di soldi…”

Cicciolina: quando chiese un milione di euro per l’Isola dei Famosi

Ilona Staller, l’ex Cicciolina, è approdata quest’anno all’Isola dei Famosi in qualità di naufraga e dopo un lungo corteggiamento che andava avanti da anni. Era il 2017 quando, alla vigilia dell’edizione condotta allora da Alessia Marcuzzi, la Staller pubblicava su Twitter un post annunciando il suo imminente sbarco in Honduras: “Eccomi da super woman, ci vediamo presto all’Isola dei Famosi”. Quell’anno però non se ne fece nulla dal momento che a lei fu preferita Malena.

L’anno seguente, come rammenta Biccy.it, in seguito aduno scherzo telefonico su RDS, la conduttrice Rossella Brescia fingendosi Alessia Marcuzzi contattò Cicciolina proponendole nuovamente l’Isola dei Famosi, ma in quella circostanza l’ex pornodiva replicò: “Non potrei fare l’Isola dei Famosi adesso, perché vi dovrei chiedere un sacco di soldi e non potreste darmeli”. Durante la telefonata infatti, alla finta Marcuzzi la Staller chiese addirittura un milione di euro per poter sbarcare in Honduras come naufraga.

Ilona Staller oggi naufraga

Il desiderio di Cicciolina di prendere parte ad un reality negli ultimi anni è stato molto forte. Nel 2019, infatti, dopo aver svelato di stare avendo dei problemi di natura economica, Ilona Staller criticò la sua esclusione dalla rosa dei possibili concorrenti del Grande Fratello Vip: “Non potrei fare l’Isola dei Famosi adesso, perché vi dovrei chiedere un sacco di soldi e non potreste darmeli”, aveva tuonato all’epoca.

Adesso però, è finalmente arrivato il suo momento! Non ci è dato sapere se sia riuscita a convincere la vera produzione del reality a sborsare per la sua presenza il milione di euro che in passato aveva chiesto o se si è accontentata di molto meno, fatto sta che a distanza di tre anni dalle sue ultime dichiarazioni è finalmente giunto il momento di dimostrare tutto il suo valore in un reality, questa volta condotto da Ilary Blasi!

