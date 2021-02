Cicciolina: “Fatto la spia, Pannella mi ha ‘scoperta’”/ “70 anni? Mi piaccio ancora”

Elena Anna Staller, detta Ilona ma per tutti Cicciolina, compirà il prossimo mese di novembre 70 anni. Una vita sempre vissuta al massimo quella dell’ex pornostar ungherese naturalizzata italiana, a cominciare dal ruolo di spia quando era solo una ragazzina: “A Budapest facevo la cameriera all’Intercontinental, hotel sul Danubio – racconta oggi in occasione di un’intervista con Quotidiano.net – uomini d’affari stranieri, ministri. Personaggi osservati dai servizi segreti. Sono diventata una spia: nome in codice Coccinella. Quando la situazione è diventata pericolosa sono scappata”.

Ed è scappata con un italiano: “Divertente, simpatico, 25 anni più di me: io l’ho sposato e lui mi ha portata a Milano. Lì ho scoperto che non aveva un soldo”. Cicciolina racconta come gli uomini siano attratti più dalla pornostar più che dalla stessa Ilona: “Cercano in me la pornostar – spiega – per una notte da raccontare. Altri non si avvicinano per paura: credono che abbia chissà quali esigenze a letto. Ho sofferto per amore e sessualmente sono appagata. Single”.

CICCIOLINA: “ALLO SPECCHIO MI PIACCIO, ADORO DORMIRE NUDA”

E nonostante il 70 si sta avvicinando sempre più, Cicciolina si piace ancora molto: “Sono un’artista positiva e creativa. Allo specchio mi piaccio. E adoro dormire nuda, che cosa credeva?”. Tanti i capitoli nella vita di Ilona Staller, a cominciare dalla politica, lei che è stata fortemente voluta da Marco Pannella, storico leader dei Radicali: “Sono finita in cella a Bruxelles e sarei ancora lì se Marco Pannella non mi avesse tirata fuori. Raccoglievo firme per i radicali, volevo entrare in lista. Mi ha accarezzato i capelli. Metà del partito era contro, Giovanni Negri in testa. Ha vinto Pannella e abbiamo fatto campagna elettorale assieme. Una sera, a Teleroma 56, entrò nel camerino e disse: mettimi la cipria sennò prendi più voti di me”. E fu un successo: “Ventimila voti, seconda dietro di lui. Meglio di Rutelli e della Bonino. Sono diventata deputato nell’87 non per un voto di protesta ma perché la gente mi amava. Mi sono battuta per le cavie e l’educazione sessuale a scuola, la droga depenalizzata, l’eros dei detenuti e i bordelli. Adesso difendo i macachi, oggetto di sperimentazione crudele nelle università con il placet del ministero della Salute”. Le donne sono però sempre state divise nei suoi confronti: “Erano spaccate, così come le femministe. Le donne devono farsi sentire: sessismo, violenza, disuguaglianze sul lavoro. Siamo tornati indietro”. Infine, su Moana Paozzi: “Un’amica vera. Sapevo che stava male, ma la morte è stata uno choc. L’hard per lei non era lavoro, era esprimere la sua personalità”.



