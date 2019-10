Cicciolina mostra il seno a Live-Non è la D’Urso/ D’Eusanio provoca e lei si spoglia

Cicciolina show a “Live – Non è la D’Urso”: la pornostar ha lasciato tutti a bocca aperta durante un’intervista andata in onda su Canale 5 e nata onestamente sotto altri auspici. Ilona Staller era stata infatti invitata per parlare dei “guai” del figlio, trovato in possesso di un bilancino e due grammi di eroina nascosti sotto una mattonella nel suo appartamento. Messa sotto assedio dagli occupanti delle sfere, Cicciolina non è arretrata di un millimetro e ha giustificato: “Mio figlio è innocente e ha peccato di ingenuità – esordisce subito Cicciolina – perché ha ospitato un ragazzo per tre giorni ed era questo che è stato trovato in possesso di questa marijuana non lui”. Parole che non hanno convinto in particolare due “accusatrici”, ovvero Alda D’Eusanio e Rosa Perrotta, che hanno insistito sulle responsabilità materne nella presunta deriva del figlio…

Cicciolina mostra il seno a “Live – Non è la D’Urso”

Proprio queste accuse hanno fatto da preludio al siparietto che ha portato Cicciolina a restare in topless. Sì, perché ad un certo punto è stata tirata fuori la storia del doppio rapimento del figlio Ludwig ad opera prima del padre e poi della madre in tenerissima età:”Un figlio che viene rapito, sia dal papà che dalla mamma ha di sicuro dei problemi che possono sfociare nell’uso di stupefacenti”. Il colpo di grazia è stato dato però dalla D’Eusanio, quando ha detto che per un ragazzo dell’età di suo figlio vedere la madre che vende “f***i” di cristallo o mutandine usate non è il massimo. Qui la Cicciolina ha preso la palla al balzo: “Quelle sono opere d’arte, come il mio seno”. E per dimostrare che la sua non era una bugia ha pensato bene di scoprirselo: qui il video…

