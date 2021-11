Ciccozzi: “Quarta ondata? Non ci saranno forti rialzi”/ “Bambini vanno vaccinati ma…”

Il professor Massimo Ciccozzi, ordinario di epidemiologia e statistica del Campus Biomedico di Roma, non teme che l’Italia possa essere travolta da una quarta ondata Covid. «Abbiamo un aumento, ma non è ancora preoccupante perché non sta dando stress agli ospedali. E questo conferma che i vaccini funzionano», ha dichiarato ieri a Rainews24. Inoltre, ha spiegato di aver condotto una sua ricerca in merito alla situazione negli ospedali. «Ho parlato con più infettivologi e la voce è unica: ho appreso che le persone che finiscono in ospedale sono nella maggior parte dei casi non vaccinati, in minore parte persone con immunocompromissioni o non responder, cioè non hanno risposto bene alla vaccinazione».

Per questi ultimi ha le idee chiare su cosa vada fatto, anche in chiave terza dose: «Consiglio di fare il sierologico, per capire se si risponde alla vaccinazione», ha spiegato Ciccozzi. Tornando alla situazione epidemica Massimo Ciccozzi ha ribadito: «La curva l’anno scorso era esponenziale, ora è più tranquilla. Io spero che possa scendere e si possano avere piccole ondate, non credo che ci saranno rialzi incredibili».

CICCOZZI E LE VACCINAZIONI DEI BAMBINI

I vaccini funzionano, ma da soli non bastano. «Servono anche le mascherine. L’Islanda, che aveva tolto l’obbligo, ora l’ha introdotto di nuovo. Bisogna continuare a usare le mascherine e a rispettare le distanze, anche perché i vaccini non fermano la circolazione». Sulla vaccinazione dei bambini ha le idee altrettanto chiare: «Se c’è sicurezza sulla dose pediatrica allora vanno vaccinati, perché sono portatori del virus anche in maniera asintomatica. Nell’ambito delle malattie infettive di solito vengono vaccinati per primi», ha detto a Rainews24.

Serve anche senso di altruismo, in tal caso Massimo Ciccozzi ha citato anche Papa Francesco: «Non vanno vaccinati perché ci sono adulti no vax. Il Covid è un virus strano, particolare. In 35 anni di questo mestiere mi trovo davanti ad una pandemia così strana e veloce. Nemmeno la Spagnola era così, il Covid in 3 mesi ha infestato tutto. Perché bisogna far prendere ai bambini un virus che attacca diversi organi? Non ha senso. Se mi viene garantito che il vaccino è sicuro e non dà effetti, allora va fatto».



