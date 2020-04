Cicelys Zelies ha partorito: l’ex Madre Natura di Ciao Darwin mamma/ È nata Tayrah

Cicelys Zelies, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin che il pubblico di canale 5 ha rivisto nella replica della quarta puntata dedicata alla sfida tra Messaline e Giuliette, è diventata mamma. La bellissima Cicelys Zelies ha partorto dando alla luce la piccola Tayrah, frutto del suo amore con il marito Diego Taiani. Ad annunciare il lieto evento è stata l’ex Madre Natura che, sulle storie di Instagram, ha pubblicato una dolcissima foto in cui ha tra le braccia la sua bambina. “Ti proteggerò a costo della mia vita”, scrive Cicelys ha poi condiviso anche una foto della sua bambina tra le braccia del papà chiedendo ai followers se assomigli di più alla mamma o al papà. Diego Taiani, il marito dell’ex Madre Natura, invece, pubblicando un video della sua piccola principessa su Instagram, ha scritto: “No voglio scrivere nulla… Ti amo, credo che basti”.

Cicelys Zelies mamma, nata la piccola Tayrah: “mamma e papà ti amano alla follia”

Con una bellissima foto della sua piccola Tayrah, Cicelys Zelies condivide con i suoi followers l’emozione del parto raccontando i dettagli delle ultime ore vissute con la sua bambina prima che venisse al mondo. “Ti ho avuta per più di 9 mesi nel mio grembo. Ho imparato a conoscerti da semplici singhiozzi o calcetti. Una trentina di ore fa hai deciso che doveva essere il tuo momento, il nostro immenso atto di amore”, scrive la modella. “Abbiamo passato più di 24 ore a cercare di collaborare, unite dal nostro cordone ombelicale, per regalarti il dono della vita“, scrive ancora. Pur consapevole del difficile momento in cui è nata la sua bambina, Cicelys è convinta che i bambini che “nascono in questo periodo, sono dei combattenti che sapranno gestire tutto nella vita… Ed è proprio per questo che alle 19:37 del 07.04.2020 abbiamo dato inizio a questa nostra vita insieme”, scrive ancora. Infine, si lascia andare ad un messaggio d’amore per sua figlia: “Benvenuta al mondo Tayrah …Mamma e papà ti amano alla follia”.





