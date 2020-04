CICELYS ZELIES, MADRE NATURA/ Bonolis: “A Ciao Darwin una meraviglia della natura”

Entrata trionfale per Cicelys Zelies a Ciao Darwin, la Madre Natura di questa puntata in replica dell’edizione “Terre Desolate“. Paolo Bonolis la definisce una puntata bollente, vista e considerata la presenza delle squadre delle Giuliette e delle Messaline. Una sfida appassionante che dividerà gli amanti di Ciao Darwin; tutti d’accordo invece sulla bellezza di Cicelys Zelies. Se da una parte infatti abbiamo Giorgia Palmas e Taylor Mega, dall’altra c’è Madre Natura, che riscuote consenso unanime.“Che entri lei, Madre Natura…”, dice Paolo Bonolis. Fumata bianca e discesa sensuale per la modella cubana, che arriva al centro del palco con un passo sicuro. “Una meraviglia della Natura”, il commento di Paolo Bonolis. Evidentemente non è l’unico a pensarla così visto che la modella cubana viaggia verso gli 80mila follower su Instagram, numeri che dopo la replica di stasera sono destinati a crescere. (Agg.Jacopo D’Antuono)

Cicelys Zelies, Madre Natura di Ciao Darwin

Cicelys Zelies è la Madre Natura della puntata di “Ciao Darwin 8 – Terre Desolate“, lo show condotto da Paolo Bonolis e trasmesso in replica sabato 4 aprile 2020. La modella italo-cubana è pronta a far sognare il pubblico maschile in quella che si preannuncia una delle sfide più seguite dell’ultima edizione del varietà di grande successo riproposto in replica su Canale 5. Cicelys ha ricoperto il ruolo di Madre Natura nella sfida tra la squadra della Messaline capitanata da Taylor Mega contro quella delle Giuliette di Giorgia Palmas. Classe 1983, Cicelys è nata a Cuba, ma giovanissima si è trasferita in Italia dove ha cominciato a farsi apprezzare e conoscere come modella sfilando per importantissimi brand di moda diventando anche il volto di diverse campagne di moda, tra cui una per Rocco Barocco. Bellissima da togliere il fiato, Cicelys oggi si divide tra Napoli e Milano e proprio nel capoluogo campano ha incontrato l’uomo che è poi divento suo marito. Si tratta di iego Taiani, giovane avvocato partenopeo con cui si è sposata nel 2017 con una bellissima cerimonia a Posillipo. Prima di approdare a Ciao Darwin, la modella ha partecipato anche ad altri programmi di successo come “Il senso della vita” e “CR4 – La repubblica delle donne” di Piero Chiambretti.

Cicelys Zelies: “con Paolo Bonolis e Luca Laurenti si è creato un rapporto molto bello”

Un’esperienza indimenticabile quella di Cicelys Zelies a Ciao Darwin 8 – Terre Desolate dove ha vestito i panni di Madre Natura. Una partecipazione che ancora oggi la modella italo-cubana ricorda con grandissima emozione. “È stata un’esperienza fantastica, meravigliosa. Mi sentivo a casa, come in una famiglia” ha raccontato la modella a SuperGuida Tv rivelando però di non sentire tanto gli occhi addosso essendo già in passato stata protagonista di diversi programmi di successo italiani. Parlando invece della puntata che ha visto scontrare le Messaline contro le Giuliette, la modella ha rivelato: “è stata molto divertente, ma lo studio è così gigante e dispersivo che non sono riuscita a percepire ogni singolo momento rispetto al gioco e alle squadre. Ad un certo punto, infatti, Paolo (Bonolis ndr.) mi ha chiesto di girare la palla, ma io non sentivo e me l’ha detto in napoletano. In ogni caso, mi sarei schierata dalla parte delle Giuliette perché si avvicina di più al mio stile di vita”. Anche con Paolo Bonolis e Luca Laurenti c’è stata una complicità immediata: “si è creato un rapporto molto bello. Loro sono sempre simpatici, dalla mattina alla sera, fanno molte battute e io che sono un po’ cubana e un po’ napoletana sapevo stare al gioco. Loro mi prendevano sempre in giro e io sorridevo”.



