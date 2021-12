Ciciliano “Natale? Ai No vax auguri al telefono”/ “Buon senso e rispetto non bastano”

Pranzi e cene di Natale solo fra i vaccinati, mentre i no vax stiano a casa loro. E’ questo il consiglio di Fabio Ciciliano, membro del comitato tecnico scientifico, in vista dell’imminente arrivo delle festività. Parlando nella giornata di ieri con il Corriere della Sera ha spiegato: «Se nipoti e nonni saranno vaccinati, potranno festeggiare sotto l’albero, ancora di più a fine anno, seduti allo stesso tavolo». I numeri della pandemia, in ogni caso, stanno peggiorando, e ieri si è toccato il nuovo record della quarta ondata con più di 28mila casi: «I numeri di quest’anno rispetto a quelli del 2020 sono di gran lunga migliori grazie alla campagna vaccinale e alle misure contenimento e mitigazione che sono state modulate durante questi mesi in base all’incidenza e ai ricoveri. Questo sistema ci ha consentito di accumulare un vantaggio innegabile. Nei Paesi esteri dove la copertura vaccinale è inferiore, c’è maggiore impatto sui ospedali. L’Italia è avanti e il vantaggio ci permette di affrontare queste settimane con meno ansia. L’impegno di tutti, dal governo al singolo cittadino, è di non perderlo anzi di aumentarlo».

E negli scorsi giorni è partita la campagna di vaccinazione anche per i bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni: «Ho molto fiducia nella campagna di profilassi per i bambini di 5-11 anni che senza immunità rischiavano di mettere in pericolo se stessi e la famiglia. Poterli far partecipare in sicurezza alle riunioni è un sollievo e questi induce a essere moderatamente ottimisti sul contenimento dei contagi che certo aumenteranno ma si auspica in maniera modesta. Per i più piccini, ora esclusi dalla vaccinazione, bisognerà essere ancora più attenti, anche a casa, senza esagerare. Ci sono le premesse per guardare il futuro con occhi diversi e parlo di un futuro non lontanissimo, verso la fase finale dell’inverno».

FABIO CICILIANO E LE REGOLE PER IL NATALE: “MASCHERINA, SPALANCARE LE FINESTRE E…”

E a proposito di Natale, Ciciliano consiglia: «La mascherina se siamo in troppi e troppo ravvicinati in un unico ambiente, spalanchiamo le finestre ogni tanto durante le serate per favorire il ricambio d’aria. Vale nei ristoranti e a casa nostra. Il virus non conosce le feste». I momenti più critici? «Quelli in cui ci si incontra tutti insieme, o quelli in cui ci si assembra per gli acquisti dei regali dell’ultimo minuto o per giocare insieme a casa di amici incontrando persone sconosciute». E sarebbe meglio anche evitare di invitare no vax: «Il buon senso e il rispetto a casa possono sicuramente essere sufficienti per trascorrere in sicurezza le serate. Io so tra i miei amici chi è vaccinato e chi no. Proprio per tutelarli, farò gli auguri per telefono a chi non lo è».

E ancora: «Il test rinofaringeo, da solo, non può essere ritenuto sicuro al 100%. È necessario mantenere il distanziamento fisico, l’utilizzo corretto delle mascherine, possibilmente anche all’aperto, e igienizzarsi frequentemente le mani. Se tutti siamo disciplinati, il rischio di contagio si riduce notevolmente». Chiusura di Ciciliano dedicata all’ipotesi, per ora solo tale, dei tamponi ai grandi eventi anche per i vaccinati: «Teniamo d’occhio gli indici epidemici dei prossimi giorni. Se dovesse rendersi assolutamente necessario, potremmo prendere in considerazione tale ipotesi come ulteriore meccanismo di controllo dei grandi assembramenti. Penso però che oggi la partita si giochi nel proteggere i non vaccinati evitando una nuova pressione sugli ospedali».



