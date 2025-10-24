Prima medaglia per l'Italia nei Mondiali di ciclismo su pista grazie all'inseguimento a squadre femminile

Il trionfo femminile nel Mondiale di ciclismo su pista

Lo sport italiano ha ottenuto in questi giorni un altro trionfo, grazie al ciclismo che nei Mondiali su pista che si stanno disputando in Cile ha conquistato alla prima occasione una medaglia d’oro, grazie alla squadra femminile che ha vinto la gara ad inseguimento a squadre in finale contro la Germania, la formazione campione in carica. Le azzurre che hanno portato a casa il trionfo sono Martina Fidanza, Federica Venturelli, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni che hanno saputo segnare un tempo di 4’09″569 e soprattutto ripetere l’impresa dei Mondiali in Francia del 2022.

Maggiore delusione invece arriva dalla squadra maschile che nella sua gara riesce a conquistare solamente un sesto posto venendo surclassata dalle tre squadre sul podio, la Nuova Zelanda che ha chiuso terza, i campioni in carica dell’Australia che hanno chiuso secondi e i nuovi vincitori della Danimarca. Una piccola delusione per la spedizione azzurra che però ora cercherà di rifarsi con le prestazioni individuali dei vari atleti, tra cui Elia Viviani, che proveranno ad aggiungere nuovi trionfi al medagliere italiano già arricchito con un oro ma che ne aspetta molti altri.

Le parole del tecnico e delle atlete dopo la vittoria al Mondiale di ciclismo su pista

Dopo la vittoria ai Mondiali di ciclismo su pista il tecnico della Nazionale Marco Villa ha detto di essere già proiettato verso la prossima grande manifestazione, i Giochi Olimpici di Los Angeles del 2028 dove parteciperanno da campionesse mondiali e dove cercheranno di ottenere una vittoria anche in quella competizione. L’allenatore ha spiegato che la forza sta in un gruppo coeso che anche con alcuni cambi nelle interpreti sa sempre cosa fare e lo fa sempre al massimo delle proprie possibilità, riuscendo così ad ottenere sempre il risultato migliore possibile.

Martina Anzani ha dichiarato che vincere il secondo titolo è sembrata essere un’impresa più facile dopo un primo turno che ha facilitato la squadra ma che comunque il torneo è stato molto avvincente e combattuto come dimostrano i tempi di gara tutti molto vicini tra le squadre più forti. Vittoria Guazzini invece ha ringraziato il gruppo per averla sempre accolta e ringrazia la pista che descrive come un pezzo del suo cuore e qualcosa che le fa bene mentalmente, infine ha confessato che per il rapporto che si è costruito tra di loro non hanno neanche bisogno di comunicare ma sanno sempre qual è la cosa migliore da fare per aiutarsi.