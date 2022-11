Ciclista sotto tir, ambulanza bloccata da attivisti clima/ Hanno ritardato i soccorsi

Una ciclista travolta da un tir nella parte ovest di Berlino, in Germania, non ha potuto essere soccorsa tempestivamente dall’ambulanza (ed essere quindi disincastrata) perché i mezzi di soccorso speciali chiamati per portarla in ospedale sono rimasti bloccati in autostrada a causa di una protesta degli attivisti per il clima “Last generation”, che hanno letteralmente paralizzato il traffico veicolare, occupando l’intera superficie della carreggiata. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, i sanitari hanno accumulato grande ritardo nel loro intervento proprio per questa ragione.

Takeoff, rapper dei Migos, morto in Texas/ Ucciso in sparatoria in sala bowling

Come riporta “La Repubblica”, la portavoce di “Last generation”, Carla Hinrichs, ha espresso rammarico per l’accaduto: “Ci auguriamo molto che le condizioni della ciclista investita dal tir non siano peggiorate a causa dei ritardi. L’imperativo di tutte le nostre azioni è quello di salvaguardare la sicurezza di chi vi partecipa”. Tuttavia, il primo cittadino della capitale, Franziska Giffey (Spd), ha chiaramente asserito che “sarà compito della polizia e dei tribunali chiarire quanto gli attivisti siano colpevoli del fatto che la vittima non abbia potuto beneficiare di soccorsi immediati”.

Calenda: “Soros paga Bonino per listone antifascista”/ +Europa: “solo ai candidati…”

CICLISTA SOTTO TIR, MA L’AMBULANZA VIENE BLOCCATA DAGLI ATTIVISTI PER IL CLIMA. SCHOLZ: “BASTA DANNEGGIARE GLI ALTRI”

Neppure il cancelliere tedesco Olaf Scholz (Spd) si è sottratto alle domande sull’incidente della ciclista travolta da un tir, chiedendo agli attivisti di riflettere sulle conseguenze delle proteste “per evitare che danneggino altre persone. Se fosse confermato il sospetto che i ritardi dei mezzi di soccorso abbiano aggravato le condizioni della donna, sarebbe molto opprimente”.

Scholz, scrive “La Repubblica”, ha evidenziato altresì che “le proteste critiche vanno accettate, ma le recenti forme di lotta degli attivisti del clima non stanno suscitando grandi entusiasmi è evidente. Un po’ di creatività in più sarebbe utile”. Intanto i partiti di opposizione stanno domandando al governo di utilizzare il pugno duro in occasione di questi accadimenti.

Terza guerra mondiale, bombe e crisi grano Ucraina/ Uk: missili Putin in Bielorussia

© RIPRODUZIONE RISERVATA