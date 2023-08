Ciclo mestruale, i dischi più efficaci dei classici assorbenti/ I risultati dello studio

Uno studio ha esaminato l’assorbimento dei prodotti mestruali. Secondo quanto emerso, i dischi mestruali a forma di diaframma potrebbero essere migliori dei tradizionali assorbenti o tamponi per affrontare il flusso sanguigno mensile pesante. Tali risultati potrebbero anche aiutare i medici a valutare meglio se il sanguinamento del ciclo mestruale abbondante potrebbe essere un segno di problemi di salute come un disturbo della coagulazione o fibromi. Tradizionalmente per stimare l’assorbimento sono state utilizzate acqua o una soluzione salina: il sangue mestruale però è più viscoso e include cellule del sangue, secrezioni e tessuto dal rivestimento endometriale, come spiega The Guardian.

La "siesta" torna di moda in Spagna a causa del caldo/ Una pausa dal lavoro aumenta le prestazioni

Per comprendere meglio l’assorbimento di tali prodotti, la dott.ssa Bethany Samuelson Bannow dell’Oregon Health and Science University di Portland e i suoi colleghi hanno utilizzato i globuli rossi concentrati, ossia ciò che resta del sangue dopo che il plasma e le piastrine sono stati rimossi. È stata così testata la capacità di 21 prodotti mestruali. “Anche se non siamo in grado di misurare direttamente l’assorbimento del sangue mestruale, i globuli rossi sono concentrati” ha spiegato la dottoressa Bannow, sottolineando che rappresentano “Un’approssimazione più vicina della viscosità del sangue mestruale rispetto alla soluzione salina”.

Camminare 4.000 passi al giorno riduce il rischio di morte/ Più si cammina più aumentano i benefici

Ciclo mestruale, quanto contengono

I risultati dello studio, pubblicati su BMJ Sexual & Reproductive Health, suggeriscono che i dischi mestruali contenevano la maggior parte del sangue fino a 61 ml. Quelli di Ziggy ne contenevano 80 ml. Assorbenti, tampax e coppette mestruali contenevano quantità simili, ossia 20-50 ml, mentre i pantaloni assorbenti contenevano in media solo 2 ml. Il team ha evidenziato anche che la capacità di assorbimento dichiarata di molti prodotti per il ciclo mestruale è differente da quella effettiva. La maggior parte dei prodotti riportano di avere una capacità maggiore di quella rilevata dalla ricerca.

L'inquinamento dell'aria aumenta la resistenza agli antibiotici/ Studio: “C'è una netta correlazione”

Bannow ha aggiunto: “Preferirei che le persone con mestruazioni così abbondanti andassero dal loro medico per vedere cosa si può fare per ridurre il sanguinamento, piuttosto che trovare un prodotto più conveniente”. Come spiegato dagli studiosi, comprendere quale sia la capacità dei prodotti potrebbe aiutare anche i medici a valore se vi sia bisogno di ulteriori esami per chi ha un sanguinamento abbondante. “Potrei chiedere: ‘Come sono le tue mestruazioni?’ e lei potrebbe dire: ‘Uso un assorbente ogni due ore’, ma non ho necessariamente il tempo di chiedere di che marca o è super maxi”, ha sottolineato il dottor Paul Blumenthal, professore emerito di ostetricia e ginecologia alla Stanford University in California.











© RIPRODUZIONE RISERVATA