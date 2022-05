Ciclo mestruale, sì congedo di 3 giorni/ Spagna, inserito in riforma legge su aborto

In Spagna si va verso la “fumata bianca” per il congedo di tre giorni alle donne che soffrono durante il ciclo mestruale. Ad oggi, finora, a garantire questo diritto alle dipendenti erano soltanto alcune aziende, ma adesso il tutto potrebbe diventare legge. La misura, come riportato da Open, è stata infatti inserita nella riforma della legge sull’aborto, in cui la salute mestruale è uno dei punti focali.

La ministra per l’Uguaglianza, Irene Montero, ha annunciato che la sua intenzione è quella di portare la bozza in Consiglio dei Ministri il prossimo martedì 17 maggio. La riforma della legge sull’aborto, oltre che ampliare i diritti non riconosciuti finora e abrogare il divieto per i minori di 16 e 17 anni di interrompere la gravidanza senza l’autorizzazione dei genitori, prevede molte altre novità per le donne. Alcune di queste riguarda proprio il ciclo mestruale ed in particolare quelle patologie – finora purtroppo ancora tabù – che lo rendono doloroso, come la dismenorrea.

Ciclo mestruale, sì congedo di 3 giorni: le novità introdotte in Spagna

“Il dato che sappiamo è che una donna su due ha un ciclo doloroso e che una donna su quattro ha difficoltà ad accedere ai prodotti per la gestione delle mestruazioni”. A dirlo pochi giorni, come riportato da Open, è stata la direttrice dell’Istituto delle donne, Toni Morillas. “Nel nostro Paese abbiamo un problema con il corpo delle donne e abbiamo difficoltà a riconoscere le mestruazioni come un processo fisiologico che deve generare diritti”.

È soprattutto per questi motivi che si tratta di una vera e propria svolta epocale in Spagna. Le misure introdotte nella riforma della legge sull’aborto, infatti, sono ad hoc per i problemi in questione. Tra queste c’è il congedo da lavoro per malattia fino a tre giorni in caso di ciclo mestruale e la messa a disposizione “di prodotti igienici” come modo “combattere la cosiddetta povertà mestruale” con situazioni di eliminazione dell’Iva.

