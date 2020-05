Ciclone Amphan su India e Bangladesh/ 22 morti e caos a causa del coronavirus

Pubblicità

Il ciclone Amphan che si è abbattuto nelle scorse ore in Asia, ed in particolare in India e Bangladesh, ha già provocato 22 morti. Presa di mira in particolare la megalopoli di Calcutta, e le scene che ci giungono da quella parte del mondo sono apocalittiche: alberi sradicati, case distrutte e milioni di persone senza elettricità a causa di blackout. Per andare in soccorso a tutti coloro che hanno perso la propria abitazione, le autorità hanno deciso di creare dei rifugi nonostante il rischio di assembramenti causa contagio da covid-19. Mamata Banerjee, primo ministro del West Bengala, lo Stato di cui Calcutta è la capitale, ha spiegato: “L’impatto di Amphan è peggio del coronavirus“. Il ciclone Amphan è il più potente degli ultimi 20 anni, ed ha portato sulla terraferma piogge violenti e venti che hanno spirato a più di 160 chilometri orari. Al momento si parla di più di 5000 abitazioni distrutte, ma il bilancio è solo parziale anche perchè gli esperti raccontano di come il peggio dovrebbe arrivare nelle prossime ore, in particolare su Calcutta.

CICLONE AMPHAN, SI TEME TSUNAMI

Nel contempo crescono i timori degli esperti metereologi per un eventuale tsunami “di ritorno”, con onde che potrebbero raggiungere fino ad un massimo di cinque metri. Al momento sono già state evacuate tre milioni di persone, e scuole e altri edifici sono stati trasformati in rifugi, ma come detto sopra, la situazione è resa ancora più complicata dalle misure di contenimento per l’emergenza coronavirus. Al momento non sembrano esservi le condizioni per mantenere le distanze di sicurezza, e inoltre, le mascherine sono rare e anche per questo molti si sono rifiutati di recarsi nei rifugi. Per ovviare il problema il Bangladesh ha messo a disposizione più di 15mila “bunker”, inviando anche mascherine e disinfettanti. A complicare ulteriormente il problema il fatto che numerosi lavoratori migranti stanno continuando a lasciare le città per fare ritorno presso i villaggi, sempre a causa dell’epidemia, e fra questi vi sarebbe proprio il West Bengala. Sospesi i voli aerei interni e cancellati i treni.



