Cicogna a Uomini e Donne: il messaggio e gli auguri della redazione pubblicati sui social. La foto commuove i fans del programma.

Uomini e Donne tornerà in onda a settembre, ma è già stata annunciata la data della prima registrazione che si terrà a fine Agosto. Il format è tra i più seguiti e amati della tv ed è testimone della nascita di nuovi amori, molti dei quali hanno il loro lieto fine. Negli ultimi anni i protagonisti del trono over hanno ottenuto una particolare attenzione mediatica, le vicissitudini degli anta appassionano il pubblico e sono seguite anche dopo che hanno lasciato il format.

In questi giorni una coppia nata al trono over ha avuto un figlio: un bellissimo maschietto. I due hanno condiviso gli scatti sui social e hanno emozionato i tanti followers, che hanno sostenuto il loro amore sin dai primi giorni. La cicogna ha travolto anche la redazione del daytime di Uomini e Donne che non poteva non associarsi ai tanti auguri che i due ex volti del programma hanno ricevuto.

Asmaa e Cristiano sono diventati genitori del piccolo Luay. Per l’ex dama è il secondo figlio, è già mamma di un maschio nato da una relazione precedente. La donna si è mostrata sui social subito dopo il parto e anche quando è tornata a casa e ha condiviso con chi le vuole bene tutta la gioia del momento: “Benvenuto Luay. Tanti auguri Asmaa e Cristiano da parte di tutti noi”, questa la didascalia che accompagna lo scatto che ritrae i due neo genitori con il bellissimo neonato.

Uomini e Donne, gli auguri a Asmaa e Cristiano: “Benvenuto Luay”

La redazione di Uomini e Donne ha pubblicato un post che ritrae i due neo genitori con il neonato e non ha mancato di fare gli auguri ai due ex anta: “Benvenuto Luay. Tanti auguri Asmaa e Cristiano da parte di tutti noi”. Un messaggio d’affetto che esprime la gioia del cast del programma, che è complice dell’incontro fra i due. Tantissimi i fans che si sono associati agli auguri della redazione:

“Bellissimi tutti e 3 io lei la adoravo già da single nel parterre! Adesso che è mamma è ancora più bella”, ha scritto un utente. E ancora: “Sono contenta per questi ragazzi che siano sempre felici dopo essere stati bullizzati da tina e gianni e uno bello schiaffo, bravi sono contenta per loro.” Asmaa ha lasciato più di un cuoricino sotto al post, un modo per ringraziare tutti per l’attenzione ricevuta.

Uomini e Donne, presenti e assenti nella prossima stagione

I rumors su chi sarà presente la prossima stagione tv di Uomini e Donne sono insistenti. Sembra che Ida Platano sia prossima a tornare nel daytime, ma non subito. Confermata anche la presenza di Gemma Galgano che non ha rinunciato al sogno di trovare la sua anima gemella. Dubbi per Riccardo Guarnieri, che a quanto pare è legato ad una persona conosciuta al di fuori del programma.

Ci saranno anche Sabrina e Morena. Per quanto riguarda i cavalieri dovrebbe tornare al centro dello studio anche Giuseppe anche se nei giorni scorsi è stato paparazzato con una donna mora, una persona con cui è apparso molto in confidenza, che si è rivelata essere sua sorella. Ci saranno anche diverse sorprese nel trono classico: sarebbero stati già scelti i tronisti, top secret, per ora, la loro identità.