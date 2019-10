Cicogne in missione/ Video, su Italia 1 il film d’animazione (19 ottobre 2019)

Cicogne in missione arricchisce la programmazione televisiva di Italia 1 per la prima serata di questo sabato 19 ottobre 2019 a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2016 dalla Warner Bros Animation con regia curata da Nicholas Stoller in collaborazione con Doug Sweetland mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro esclusivo dello stesso Stoller. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Simon Dunson, il montaggio è stato eseguito da John Venzon mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Mychael Danne e Jeff Danna. Nella versione italiana sono presenti tra i doppiatori diversi volti noti dello spettacolo come nel caso di Alessia Marcuzzi, Pino Insegno, Massimiliano Manfredi e Vincenzo Salemme.

Cicogne in missione, la trama del film

Diamo uno sguardo da vicino della trama di Cicogne in missione. Fin dalla notte dei tempi i bambini vengono portati ai rispettivi genitori grazie al servizio messo in atto dalle cicogne che dall’alto di una incredibile montagna si dirigono verso le varie abitazioni a cui sono destinati i neonati. Un importante servizio che tuttavia viene per sempre interrotto in ragione di un incidente che induce il boss delle cicogne a prendere in considerazione l’idea di modificare l’obiettivo della loro attività. Nello specifico da quell’incidente in poi le cicogne hanno deciso di occuparsi esclusivamente della consegna di altre tipologie di cose come nel caso di smartphone, personal computer e tantissimo ancora. All’interno della comunità delle cicogne che da tantissimi decenni abitano sulla sul picco di una montagna vive anche una ragazza di 18 anni di nome Tulip la quale non venne consegnata all’epoca dei fatti per via della perdita del fogliettino dove era stato inserito il nome e soprattutto l’indirizzo dei suoi nuovi genitori. Proprio in ragione di questo incredibile incidente le cicogne hanno deciso seppur malvolentieri di abbandonare il servizio di consegna di neonati.

Junior invece è una giovane cicogna che per le proprie capacità sembra dover prendere posto del proprio boss il quale a sua volta diventerà il presidente dell’azienda. Tuttavia affinché Junior possa far carriera nell’azienda deve occuparsi proprio della ragazza che suo malgrado seppur si impegni tantissimo non fa altro che combinare innumerevoli guai all’interno della struttura. Junior nello specifico dovrà licenziare e soprattutto riportarla nel suo mondo affinché possa avere una vita in linea con le sue esigenze. Tutto questo però è molto più semplice a dirsi che a farsi in quanto Junior non riesce mai a trovare le parole adatte per licenziarla tant’è che la inserisce all’interno di un servizio in cui i componenti dell’azienda devono rispondere alle tante lettere che arrivano dal mondo umano. Proprio per via di una di queste lettere scritta da un bambino che desidera ardentemente avere un fratellino con cui trascorrere il proprio tempo libero visto che i genitori non fanno altro che occuparsi del lavoro, Tulip troverà l’occasione giusta non solo per dimostrare le proprie competenze ma anche soprattutto per riportare le cicogne al loro antico lavoro.

