Cieco da 40 anni, torna a vedere con optogenetica/ Virus iniettato nell’occhio

Era cieco ormai da quarant’anni, a causa di una retinite pigmentosa, malattia genetica degenerativa dell’occhio, ma ora, all’età di 58 anni, l’uomo ha recuperato in parte la vista, arrivando a contare e identificare gli oggetti (ancora sfocati) e anche a toccarli. Tutto merito dell’optogenetica, tecnica che utilizza impulsi di luce per controllare l’attività delle cellule, in precedenza modificate per rispondere agli stimoli luminosi.

A descrivere il caso è il quotidiano “Il Corriere della Sera”, il quale cita a sua volta la Nature Medicine, sulla quale viene riportato nel dettaglio l’intervento eseguito da un gruppo dell’Università di Pittsburgh, guidato da José Sahel e Botond Roska. Prima del trattamento, viene precisato che l’uomo era in grado di rilevare solamente un po’ di luce, senza percepire il movimento attorno a lui o individuare oggetti. Adesso, riesce addirittura a scorgere le strisce pedonali e, nonostante la sua vista sia ancora limitata e gli richieda di indossare occhiali speciali, capaci di inviare impulsi di luce all’occhio trattato, le sue condizioni di vita sono notevolmente migliorate e si può davvero parlare di un prodigio della scienza medica.

CIECO DA 40 ANNI, TORNA A VEDERE GRAZIE ALL’OPTOGENETICA

L’uomo, che – ricordiamo – era cieco da 40 anni, era affetto dalla retinite pigmentosa, patologia neurodegenerativa dell’occhio che distrugge i fotorecettori, le cellule della retina recettive alla luce, portando alla cecità. Come spiega “Il Corriere della Sera”, allo stato attuale delle cose non esistono terapie approvate, se non la terapia genica, utile però solo ai primi stadi della malattia. La terapia optogenetica, invece, a cui gli studiosi hanno lavorato per anni, prevede “l’utilizzo di una proteina sensibile alla luce per far sì che le cellule nervose emettano un segnale al cervello quando vengono colpite da una certa lunghezza d’onda della luce” e “non può essere usata per il glaucoma o la retinopatia diabetica”. Di fatto, si è intervenuti mediante un’iniezione nel globo oculare di uno dei due occhi di un virus, reso inoffensivo, usato come navetta per trasportare il gene della proteina ChrimsonR, che rende le cellule sensibili agli impulsi luminosi.

