Cig, Conte: “Semplificazione in dl rilancio”/ Ira sindacati: “Famiglie in difficoltà”

Il premier Conte annuncia semplificazione per la Cig nel prossimo decreto rilancio. Intervistato da Euracitv, il giurista ha spiegato: «Il Governo vuole vincere la sfida della semplificazione amministrativa e della riduzione degli adempimenti burocratici. Per questo, già nel prossimo decreto-legge di sostegno all’economia, introdurremo un meccanismo semplificato di erogazione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga, fondamentale per ampie categorie di lavoratori. Ma – più in generale – siamo al lavoro su un pacchetto di interventi coraggiosi, per ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, soprattutto quelle infrastrutturali, e dare un taglio netto alla burocrazia». Il presidente del Consiglio ha poi aggiunto: «È il primo passo di un processo riformatore ampio, che richiederà del tempo. Anche per questo stiamo ragionando, quanto meno per un campione specifico di opere, di ricorrere a iter autorizzativi semplificati, senza che questo faccia venir meno i controlli più rigorosi».

CIG, CONTE ANNUNCIA SEMPLIFICAZIONE: SINDACATI CHIEDONO INTERVENTO IMMEDIATO

L’opposizione chiede un intervento concreto, Matteo Salvini accusa il Governo di aver sottovalutato l’appello delle scorse settimane arrivato dalla Lega. I dati dell’Inps, secondo l’ex ministro dell’Interno, evidenziano che con la procedura e la burocrazia scelte «quattro lavoratori su cinque non hanno ancora visto un euro della cassa integrazione». La Lega, ha aggiunto Salvini, ha proposto fin da subito una procedura semplificata con domande inviate direttamente all’Inps. Un consiglio che non è stato valutato dall’esecutivo.

Ed i sindacati chiedono un intervento repentino. Come riportano i colleghi di Repubblica, Annamaria Furlan, segretaria generale CISL, ha denunciato i ritardati registrati per l’erogazione della cassa integrazione: «Migliaia di famiglie sono in grave difficoltà. Inps, banche e Regioni sono chiamate ad uno sforzo responsabile. Nessun lavoratore può essere lasciato da solo in questo momento».



