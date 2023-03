Cigno, chi è il concorrente de Il cantante mascherato 2023/ Indizi:”E’ imperiale, si capisce dalla corona”

Chi è il Cigno de l Cantante Mascherato 4

Il Cigno è una delle nuove maschere de Il Cantante Mascherato 4, lo show condotto da Milly Carlucci in prima serata da sabato 18 marzo 2023 su Rai1. A dover indagare e investigare sull’identità dei concorrenti vip nascosti sotto le sembianze di animali e personaggi delle favole ci sono cinque giudici. Oltre alla presenza fissa di Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, confermati per il quarto anno consecutivo, in giuria Milly Carlucci ha voluto tre nuovi ingressi: Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica. A loro spetterà il compito di scoprire chi si nasconde sotto la maschera.

Chi si nasconde sotto la maschera del Cigno imperiale? Non è dato saperlo visto che sui social Milly Carlucci parlando di questa maschera si è soffermata solo sulla sua bellezza e sulla presenza di una corona imperiale. Durante la prima puntata il Cigno porterà sul palcoscenico un classico della musica italiana come “La bambola” di Patty Pravo, ma anche un medley dei più grandi successi dell’indimenticabile Raffaella Carrà.

Cigno de Il Cantante Mascherato 2023: gli indizi

Al momento sono davvero pochissimi gli indizi trapelati sul Cigno, una delle maschere più belle della nuova edizione de Il Cantante Mascherato 2023. Sui social a presentare la maschera è stata Milly Carlucci che ha anche rivelato qualche dettaglio in più senza però far trapelare indizi importanti sull’identità del personaggio famoso che si cela dietro le sembianze del cigno “Il Cigno, che può contenere da una a cinque persone. È veramente grosso, come una utilitaria a forma di cigno, è fatta apposta per confondere ancora di più le acque” – ha detto la Carlucci che ha poi ha aggiunto – “è elegantissimo, molto bello. Un cigno imperiale, si capisce dalla corona che è imperiale”.

Chi si nasconderà sotto le sembianze del cigno? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire Il Cantante Mascherato 4 in prima serata su Rai1!

