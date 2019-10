Cile, coprifuoco a Santiago dopo il caos/ La prima volta dai tempi di Pinochet

In Cile è stato imposto il coprifuoco. La notizia riecheggia stamane su tutti i principali quotidiani nazionali ed esteri, anche perché, come ricorda Repubblica, è la prima volta che accade dai tempi della feroce dittatura imposta da Augusto Pinochet. A indurre l’esercito cileno a proclamare il coprifuoco in quel di Santiago del Cile, sono stati i tre giorni di guerriglia che si sono verificati a causa della decisione del governo di aumentare il prezzo dei trasporti pubblici: una scelta che ha fatto letteralmente infuriare il popolo cileno, che è sceso in piazza ed ha messo a ferro e fuoco il paese. Il presidente Sebastian Pinera, visto quanto accaduto, ha deciso di revocare l’aumento del biglietto, ma nel contempo l’esercito ha optato per il pugno di ferro. Una scelta quasi obbligata anche perché il bilancio a venerdì sera era di tre morti, mentre i feriti non si contano.

CILE, COPRIFUOCO A SANTIAGO: 308 ARRESTI, 150 AGENTI FERITI

La popolazione sarà così obbligata a rimanere a casa dalle ore 21:00 di sera fino alle 7:00 di mattina, dopo di che, potrà riprendere la sua vita quotidiana. Chi sarà costretto a dover uscire durante le ore del coprifuoco, a cominciare dai lavoratori, dovrà ricevere un’autorizzazione speciale, altrimenti non potrà uscire. L’esercito è sceso in piazza ed ha deciso di posizione carri armati e blindati in numerose strade della città, per fare in modo che la misura restrittiva venga rispettata. Tornando alle veementi proteste degli scorsi giorni, le manifestazioni sono iniziate giovedì sera, con atti di vandalismo e saccheggi che hanno messo in ginocchio la capitale cilena; decine di migliaia le persone scese in piazza, alla luce dell’ennesimo rincaro dei biglietti dei trasporti. I danni causati ammontano a circa 200 milioni di dollari, tenendo conto che sono state devastate almeno un’ottantina di stazioni delle metro. 308 gli arresti, mentre i feriti fra i poliziotti sono stati 156.

