La Cina si prepara a cambiare in modo netto il proprio approccio allo sviluppo economico con il prossimo piano quinquennale “Made in China 2025” che coprirà gli anni dal 2026 al 2030, abbandonando l’obiettivo della crescita rapida per concentrarsi sulla resistenza a lungo termine e sulla sicurezza nazionale; durante un importante incontro economico tenutosi a Shanghai lo scorso 30 aprile, Xi Jinping ha anticipato le linee guida del piano, che determinerà una trasformazione rispetto ai precedenti programmi di sviluppo della Cina.

Invece di puntare solo sui numeri del PIL e sulla competitività commerciale, il nuovo piano si focalizzerà su autosufficienza tecnologica, resistenza interna e capacità di sottostare alle pressioni esterne, soprattutto quelle provenienti dagli Stati Uniti in un contesto internazionale sempre più complesso e competitivo e le parole del leader cinese mostrano un cambio di paradigma nell’economia della Cina, dove le nuove priorità non sono più semplici strumenti per sostenere la crescita ma rappresentano condizioni strategiche fondamentali per garantire la sopravvivenza del modello politico-economico cinese.

Xi Jinping ha ribadito come le sfide esterne, dal rallentamento dell’economia globale alle crescenti tensioni con Washington, richiedano un ripensamento completo della traiettoria di sviluppo nazionale, spiegando che è necessario essere lungimiranti nell’analizzare i cambiamenti del Paese e invitando la politica a utilizzare i vantaggi della Cina per guidare l’adattamento della struttura economica.

Cina: Xi Jinping ridefinisce sviluppo di alta qualità collegandolo alla sicurezza nazionale

Il nuovo piano quinquennale della Cina introduce un concetto nuovo di sviluppo “di alta qualità” che diventa intrinsecamente legato alla sicurezza nazionale, trasformando settori strategici come semiconduttori, intelligenza artificiale, energie rinnovabili e aerospazio nelle basi della sovranità tecnologica piuttosto che in semplici motori di crescita economica.

Questo approccio porterà ad acquisire sempre più capitale, sia pubblico che privato, verso obiettivi industriali strategici, trasformando i mercati finanziari in strumenti al servizio della politica nazionale della Cina, l’economia diventa così uno strumento difensivo per garantire autosufficienza, proteggere le infrastrutture critiche e ridurre le vulnerabilità del Paese.

La strategia di Xi Jinping determina il passaggio dalla gestione tattica delle crisi alla pianificazione strategica di lungo periodo, dove il principio guida per la Cina non è più recuperare terreno rispetto agli Stati Uniti in termini di crescita rapida, ma sviluppare una struttura economica e sociale capace di assorbire gli urti e di mantenere la stabilità interna.

Come nota l’analista Matthew Johnson della Jamestown Foundation, questo piano quinquennale rappresenterà un distacco drastico della governance economica dai parametri di crescita di breve periodo, portando invece la valutazione delle performance agli obiettivi strategici più ampi di resistenza, sicurezza e sovranità tecnologica.

La Cina e la sfida frontale agli Stati Uniti: “Made in China 2025” contro le pressioni di Washington

Il nuovo piano quinquennale cinese rappresenta una risposta diretta alle pressioni commerciali e tecnologiche dell’amministrazione Trump, che ha portato i dazi sui prodotti cinesi al 145% prima di ridurle al 40% dopo i colloqui di Ginevra; Pechino, secondo quanto riferisce Bloomberg, sta preparando una nuova versione della campagna “Made in China 2025”, concentrandosi proprio sui settori più sensibili per Washington come semiconduttori, intelligenza artificiale e attrezzature per la produzione di chip, sfidando apertamente la strategia americana di “disaccoppiamento strategico”.

Nonostante il segretario al Tesoro Scott Bessent abbia paventato la possibilità di un riequilibrio cooperativo dove “hanno bisogno di più consumi e noi di più produzione”, la Cina mantiene solida la posizione sulla manifattura che rappresenta il 25% del suo PIL contro appena il 12% di quello americano.

Il presidente Xi Jinping ha ribadito la determinazione nel rafforzare il settore manifatturiero e le tecnologie strategiche, mentre Trump cerca di riportare le fabbriche negli Stati Uniti: questa battaglia economica si estende anche ai controlli sulle esportazioni di terre rare da parte cinese e alle restrizioni americane sui chip avanzati, generando uno scontro dove ogni concessione viene vista come una debolezza strategica che potrebbe compromettere la leadership tecnologica globale.