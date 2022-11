Cina, allarme Covid: “Momento più difficile da inizio pandemia”/ Lockdown in 2 città

Cina in allarme Covid. Nel Paese del Dragone, in questo momento si registrano 24.730 casi asintomatici e 2.635 positivi con sintomi leggeri (su 1,4 miliardi di persone) e due città, Guangzhou e Chongqing, hanno messo in lockdown milioni di abitanti. Per quanto concerne Pechino, riporta il “Corriere della Sera”, si sono registrati tre morti nel week-end ed è stato suggerito ai cittadini di lavorare da remoto e ridurre i contatti sociali; in particolare, Liu Xiaofeng, il vicedirettore del Center for Disease Control and Prevention della capitale, ha spiegato che la città si trova a vivere la “più seria e complicata situazione dall’inizio della pandemia”.

Da Guangzhou è giunta peraltro una fotografia piuttosto eloquente circa il clima di tensione che si respira in Cina in materia di Covid: in essa si vede una ragazza inginocchiata e con le mani legate dietro la schiena e, vicino a lei, una compagna stesa a terra, anche lei legata. Il “CorSera” ha sottolineato che “il filmato comincia con le due giovani a un posto di controllo nel loro quartiere di Guangzhou isolato per bloccare un focolaio; una porta la mascherina, l’altra no; comincia un diverbio con operatori sanitari e vigilanti; alla fine Wang e Li, 23 anni, vengono spinte a terra e legate con corde. Il video risalente al 17 novembre è diventato virale, raccogliendo oltre 260 milioni di contatti e un fiume di commenti”.

COVID, ALLARME IN CINA: XI JINPING A RISCHIO QUARANTENA?

Pare che il caso sia stato chiuso con una riconciliazione pacifica tra le parti, ma resta il fatto che la gestione Covid in Cina sta continuando a suscitare più di una polemica, con le autorità orientali che agli occhi dei loro cittadini paiono estremamente disorientate.

Il “Corriere della Sera” ha aggiunto inoltre che “il chief executive (capo del governo) di Hong Kong è risultato positivo al ritorno dall’Apec a Bangkok. Il problema è che due giorni fa John Lee aveva incontrato Xi Jinping durante quel vertice internazionale. Le autorità di Hong Kong riferiscono che il governatore Lee è in isolamento e lavorerà da casa. In teoria, Xi Jinping sarebbe da considerarsi contatto diretto di un positivo e dovrebbe andare in quarantena”.

