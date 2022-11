Cina, allevamento maiali più grande al mondo/ Video, due grattacieli da 26 piani

La Cina si prepara a realizzare il più grande allevamento di maiali al mondo, un edificio imponente, in linea con la estensione esagerata del suo territorio. Come si legge su Ilfattoalimentare.it, si tratta di una struttura da ben 26 piani, che sarà conclusa a breve, un vero e proprio grattacielo destinato all’allevamento dei suini.

SPESA ONLINE/ Cresce l'acquisto di food & beverage (con spazio per i piccoli brand)

Il centro di allevamento si compone già di un edificio di 26 piani operativo, e a breve sarà pronto anche il secondo, e ogni struttura avrà una superficie di circa 400mila metri quadrati, mentre la proprietà è la società Hubei Zhongxin Kaiwei Modern Animal Husbandry, il cui principale azionista è un produttore locale di cemento che conta di utilizzare il calore generato dal cementificio per riscaldare gli stessi edifici. Il più grande allevamento di maiali al mondo si trova in quel di Ezhou, a circa 80 chilometri di distanza dalla nota metropoli di Wuhan (da dove circa tre anni fa scoppiò il covid), e una volta che sarà completato sarà in grado di macellare ben 1.2 milioni di maiali all’anno.

Beasley su crisi alimentare: "Peggio deve arrivare"/ "Problemi di produzione in 2023"

CINA, ALLEVAMENTO DI MAIALI PIU’ GRANDE AL MONDO: L’IMPIANTO PER PRODURRE ELETTRICITÀ

Nell’edificio, aggiunge ilfattoalimentare.it, è presente al primo piano una sala di controllo che serve per coordinare l’approvvigionamento di mangime e acqua potabile, e nel contempo, verifica in tempo reale attraverso una rete di sensori la temperatura, l’umidità e la concentrazione dei gas tossici. Inoltre, esiste un sistema di trattamento dei rifiuti che attraverso una centrale alimentata a biogas trasforma il letame degli stessi suini in energia per produrre elettricità e riscaldamento, quindi una struttura green e rispettosa dell’ambiente.

INNOVAZIONE/ Una ricerca italiana allunga la vita della pasta fresca

Grazie a tale impianto, l’azienda riduce l’evaporazione e la neutralizzazione di oltre il 90% dei gas odorosi, di conseguenza non risulta essere una struttura inquinante e nel contempo dal cattivo odore. La Cina è il più grande consumatore al mondo di carne di maiale, e stando al sito specializzato Pig Progress, «secondo le stime ufficiali, la domanda cinese di carne di maiale aumenterà da 51,77 milioni di tonnellate a 60,77 milioni di tonnellate nel prossimo decennio. Costruire grandi fattorie come queste è un modo per soddisfare la crescente domanda».













© RIPRODUZIONE RISERVATA