Cina, alluvione fiume Yangtze: 250mila evacuati/ Video: Buddha di Leshan in pericolo

Come se non bastasse la pandemia di coronavirus, ci pensa pure un rischio alluvione a creare allarme in Cina. A preoccupare in particolare è il livello delle acque del fiume Yangtze, nella municipalità di Chongqing. Oggi ha infatti superato il suo precedente storico e quindi rappresenta una minaccia senza precedenti per questa metropoli che si trova a sud-ovest della Cina. Alle 8 ora locale il livello dell’acqua alla stazione idrologica di Cuntan e Chongqing è arrivato a 191,55 metri, quindi 0,14 in più del record del 1981. Il problema è che sta continuando ad aumentare. Chongqing, che si trova nel corso superiore del più lungo fiume cinese, ha aggiornato a livello I la sua risposta per il controllo delle inondazioni, che è quello più alto nel sistema di risposta di emergenza in caso di alluvioni. Per questo motivi almeno 250mila residenti sono stati trasferiti in luoghi sicuri nelle ultime ore.

CINA, ALLUVIONE FIUME YANGTZE: BUDDHA DI LESHAN A RISCHIO

Le operazioni di evacuazione sono cominciate il 18 agosto in Cina. Le inondazioni hanno però messo in pericolo anche il Buddha gigante di Leshan, un sito patrimonio mondiale dell’Unesco, alto 71 metri e risalente a 1.200 anni fa. Polizia e volontari si sono messi subito a lavoro epr proteggere il monumento, che si trova nella provincia sud-occidentale del Sichuan. Secondo quanto riportato da Reuters, che cita CCTV, l’acqua mista a fango sarebbe arrivata alle dita del monumento, come non accadeva dal 1949. Dopo aver innalzato al massimo il livello di allerta per le nuove forti pioggie, è stato lanciato anche un allarme rosso. L’impianto idroelettrico Tre Gole, nella provincia di Hubei, che è stato progettato per contenere le piene dello Yangtze ed evitare alluvioni, dovrebbe registrare un afflusso di 74mila metri cubi al secondo, stando a quanto spiegato dal ministero delle Risorse idriche. Si tratta del più alto afflusso da quando la struttura è stata costruita. L’impianto da oltre un mese registra un livello di acqua superiore di oltre 10 metri a quello di allarme.





© RIPRODUZIONE RISERVATA