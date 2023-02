Cina annuncia vittoria contro Covid/ “Tasso di mortalità più basso del mondo”

Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le notizie sulle difficoltà di gestione della pandemia, ma dalla Cina oggi è arrivato l’annuncio della vittoria contro il Covid-19. Il Comitato permanente del Politburo del Partito Comunista presieduto da Xi Jinping ha reso noto che Pechino “ha ottenuto una grande e decisiva vittoria nella campagna di prevenzione e controllo del Covid-19 a partire dal novembre del 2022”.

Tremonti: "Va chiarito ruolo di Cina in conflitto"/ "Dura se Pechino sostiene Mosca"

Nella dichiarazione pubblicata sui media statali, il Partito Comunista cinese ha affermato che “la pratica ha dimostrato che il comitato è stato corretto nella sua valutazione della pandemia, nelle sue decisioni e negli adeguamenti strategici”. Ma non è tutto. Secondo Pechino, è stato registrato il tasso di mortalità più basso del mondo: “La Cina ha creato un miracolo nella storia umana, in cui una nazione altamente popolosa ha superato con successo una pandemia grazie all’aggiustamento della politica di prevenzione e contenimento”.

SPY FINANZA/ Il "favore" dell'Ue a Usa e Cina viaggia in auto (elettrica)

Cina annuncia vittoria contro Covid

Come evidenziato dai colleghi di Adnkronos, non esiste un bilancio ufficiale per quanto riguarda casi positivi e morti per Covid-19 in Cina. Dopo aver mantenuto a lungo la strategia zero Covid con misure a dir poco draconiane, Pechino ha deciso di dare il via alle riaperture e al ritorno alla normalità. I dati ufficiali sulla pandemia – 83.150 vittime – sono però troppo bassi secondo gli esperti, considerando anche la portata dell’ondata che ha colpito il Paese. Analizzando i numeri, l’epidemia avrebbe causato 6 morti per 100 mila abitanti. Numeri incredibili se rapportati a quelli di Stati Uniti (337 morti per 100 mila abitanti) o Italia (311 morti per 100 mila abitanti). In base a quanto stimato dagli epidemiologi occidentali, spiega il Corriere della Sera, i morti dovrebbero essere stati attorno al milione.

LEGGI ANCHE:

Biden sui palloni spia/ "Ufo? Non sappiamo cosa siano e se siano legati alla Cina"

© RIPRODUZIONE RISERVATA