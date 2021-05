Cina autorizza 3 figli a coppia, perché?/ Calo natalità e invecchiamento popolazione

Svolta radicale in Cina, dove il Governo a breve autorizzerà le coppie a mettere al mondo fino a un massimo di tre figli. La politica demografica del Paese del Dragone muta rispetto al passato per tentare di fronteggiare due piaghe emerse con prepotenza negli ultimi anni, quali il calo della natalità e l’invecchiamento della popolazione, che, messi insieme, costituirebbero una minaccia credibile e concreta per la crescita dell’economia nazionale nel lungo periodo.

Si è arrivati dunque a tale decisione, annunciata dall’agenzia di stampa locale Xinhua, la quale ha a sua volta menzionato la scelta assunta dall’esecutivo nel corso di un incontro presieduto dal numero uno dello Stato orientale: “L’attuazione della nuova strategia e delle relative misure di sostegno contribuirà al miglioramento della struttura demografica della Cina, rispondendo attivamente all’invecchiamento della popolazione e conservando i vantaggi delle risorse umane nazionali“, hanno comunicato i vertici del Paese.

TRE FIGLI A COPPIA: SVOLTA STORICA IN CINA

In Cina dunque per le coppie sarà possibile avere fino a un massimo di 3 figli e questo dato rappresenta davvero una grossa novità in chiave demografica e culturale per il colosso asiatico. Peraltro, come riportano i colleghi della testata giornalistica “Huffington Post”, questa decisione del Governo cinese è giunta a distanza di circa 21 giorni dalla pubblicazione degli esiti del settimo censimento decennale effettuato pochi mesi fa (dicembre 2020), attraverso cui è stata evidenziata una progressiva riduzione della crescita demografica negli ultimi due lustri, attestatasi poi a un tasso medio pari appena allo 0,53% annuo. Tutto questo si è verificato nonostante nel 2016 la Cina abbia volutamente archiviato la famosa politica del figlio unico, che fu varata nel 1979 al fine di calmierare in qualche modo l’incremento della popolazione. Cinque anni fa il tetto massimo di figli per nucleo familiare era stato innalzato a due, ma evidentemente la mossa non ha sortito gli effetti auspicati e la curva demografica è andata via via appiattendosi.

