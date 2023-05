Cina avverte l’UE: “Risponderemo a sanzioni con forza”/ “Non siamo sponsor di guerra”

La Cina risponderà con azioni decise e di forza contro eventuali sanzioni imposte dall’Unione Europea nei confronti di paesi terzi accusati di essere “sponsor di guerra” e di aiutare la Russia nelle operazioni militari in Ucraina. Queste le parole dell’ambasciatore cinese in Europa, Fu Cong, che ha dichiarato in un’intervista al quotidiano britannico New Statesman di voler “a tutti costi tutelare gli interessi della Cina, nel caso i paesi membri della Commissione decidano per l’introduzione di restrizioni per le aziende ritenute tramite per aggirare le attuali sanzioni sulla Russia“.

Il diplomatico ha proseguito affermando che “La Cina non ha fornito alcun equipaggiamento militare a Putin, ma anzi, ha valutato attentamente lo scambio e il commercio di prodotti e servizi che potevano avere un doppio fine“. Aggiungendo che “Riteniamo opportuno mantenere le nostre relazioni economiche e di cooperazione con la Russia. In queste attività non ammetteremo interazioni nè coercizioni da parte di Europa e Stati Uniti” .

Ambasciatore Cina a Bruxelles “No a sanzioni su aziende cinesi o risponderemo con forza”

L’ambasciatore della Cina a Bruxelles, Fu Cong, ha rilasciato un’intervista nella quale condanna duramente una eventuale azione sanzionatoria da parte dell’Ue nei confronti di aziende cinesi. L’intervento è stato ripreso anche dal quotidiano China Daily, che sottolinea anche una mancata risposta dalla Commissione, che sarebbe stata interpellata dal diplomatico per richiedere le prove a dimostrazione del fatto che tali aziende da inserire nella lista nera abbiano aiutato effettivamente le operazioni di guerra della Russia.

Come ribadito anche dallo stesso ambasciatore “Abbiamo contattato ufficialmente l’Ue ma ancora non ci è stata data alcuna spiegazione valida“. Cong auspica una soluzione a questo, che arrivi prima della decisione di voto finale, “Gli sforzi della Cina sono concentrati per risolvere in modo amichevole” ma conclude avvertendo “Se questo non accadrà la reazione della Cina sarà forte e non sarà positiva per nessuna delle due parti“.











