Cina, bimba si sporge da finestrino e cade in strada/ Video: salvata da automobilisti

Momenti di paura per una bambina in Cina, che dopo essersi sporta troppo dal finestrino dell’auto in corsa è caduta in strada, finendo sull’asfalto. Mentre l’auto della mamma era ferma ad un incrocio, la piccola si è affacciata con la testa fuori dal finestrino ed ha finito per sbilanciarsi, ribaltandosi a terra e finendo proprio sulla strada. L’auto della donna è andata avanti, probabilmente inconsapevole di quanto appena accaduto alla figlia, mentre le macchine dietro si sono fortunatamente rese conto della situazione, trovando proprio la bimba sull’asfalto.

Il fatto è accaduto ad un incrocio molto trafficato a Ningbo, città della Cina. A riprendere la scena alcune telecamere a circuito chiuso che monitorano proprio la strada. Fortunatamente gli automobilisti in coda sono riusciti a fermare il traffico, salvando la piccola che rischiava proprio la vita, essendo caduta in mezzo al traffico. La bimba è fortunatamente rimasta illesa.

Cina, bimba cade dal finestrino: pochi minuti dopo ha riabbracciato la madre

Dopo essere caduta dal finestrino dell’auto della madre, la bimba è rimasta per qualche istante sull’asfalto, alzando la testa e guardandosi attorno sbigottita e probabilmente spaesata. Le macchine dietro si sono rese conto immediatamente di cosa era accaduto, e si sono fermate, evitando di proseguire la loro corsa che avrebbe probabilmente messo ancor di più in pericolo la bambina. Ecco allora che in pochi secondi vari automobilisti sono scesi dalle proprie vetture, accorrendo e circondando la piccola. Un uomo l’ha poi presa in braccio, portandola sul margine della strada.

Pochi minuti dopo, la piccola ha potuto anche riabbracciare sua mamma. Infatti la donna è tornata indietro e fortunatamente ha trovato la figlia illesa, nonostante il grande pericolo corso. La bimba, evidentemente, non era legata sul seggiolino e sporgendosi dal finestrino dell'auto troppo è caduta, rischiando seriamente la vita.













